Huracàn Sterrato, la video trilogia che tira la volata alla premiere

La Huracan da offroad si svela a fine mese, eccola in azione in mezzo alla natura. Cosa sappiamo di telaio, propulsore e altre modifiche

Sporca, cattiva, diversamente (super)sportiva. Diversa e non perché scompaiano bielle e pistoni in nome della religione dell'elettrificazione. Quello, casomai, è il futuro anteriore. Il presente Lamborghini è ancora fatto di motori a scoppio a 10 e 12 cilindri, ed è proprio un V10 a urlare dietro l'abitacolo di Huracàn Sterrato, la Huracàn che dà di matto e si avventura in fuoristrada. Appuntamento con la world premiere il prossimo 30 novembre: palcoscenico, l'Art Basel di Miami Beach. Terzo video, intanto, per alzare la colonnina di mercurio. Oltre ale prime foto ufficiali.



ORMONI DI TORO Huracàn Sterrato declina in chiave offroad le proprietà della sorella da strada asfaltata: motore V10 e trazione integrale, insaporiti da altezza da terra superiore, protezioni sottoscocca, passaruota rinforzati, infine due fari anteriori supplementari per illuminare anche i sentieri più selvaggi. Ognuno dei tre video teaser somministrati nel corso dei mesi mostra l'hypercar ''da rally'' in tre contesti differenti: unico comun denominatore, il panorama incontaminato e l'associazione a sport naturalistici. Parapendio, windsurf, mountain bike. Della pista e delle sue regole ferree, il Toro sembra essersi stancato.

RAID PROOF La metamorfosi terraiola di Huracan si completa con barre al tetto, pneumatici all terrain, presa d'aria aggiuntiva sul coperchio motore per respirare anche in caso di tempesta di sabbia. A proposito del motore: niente ibridizzazione, sempre il solito V10 da 5,2 litri, l'unico dubbio riguarda il grado di potenza, incerto tra 610 CV come su Huracan Evo RWD, o 640 CV come Huracan Evo AWD, Tecnica e STO. Portiamo pazienza fino a fine mese.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/11/2022