Salute maschile? Lamborghini non se ne fa... un baffo!

Per molti, da diversi anni il mese di novembre è associato al Movember, ente benefico che si occupa di sostenere la ricerca per i problemi più gravi di salute maschile: problemi psichici, suicidio, tumore alla prostata e ai testicoli. Dallo scorso anno ai “Mo Bros” coinvolti in tutto il mondo si è unita anche Lamborghini.

I BAFFI DELLE LAMBORGHINI Durante il mese di novembre i concessionari della casa di Sant’Agata Bolognese coinvolgeranno i propri clienti in vere e proprie “bull run” (letteralmente, corse di tori), che vedono migliaia di Lamborghini sfrecciare per le strade di tutto il mondo con i cofani decorati con sticker a forma di baffi, il simbolo del movimento. Parallelamente a questa iniziativa, la casa del Toro metterà all’asta diversi oggetti, da modellini a litografie, passando per esperienze in pista e abbigliamento. Tutti i proventi verranno ovviamente devoluti al Movember. In alternativa, Lamborghini ha aperto una pagina sul sito ufficiale di movember.com. Nel 2021 sono stati ben novantadue i concessionari Lamborghini che hanno aderito all’iniziativa, coinvolgendo la bellezza di 1.226 auto, e raccogliendo 233mila dollari, tutti devoluti al Movember.

LA STORIA DEL MOVEMBER Crasi tra “moustache” (baffo) e “november” (novembre), questo movimento è nato quasi per scherzo nel 2003, quando due ragazzi australiani, Travis Garone e Luke Slattery, hanno deciso di sfidare i propri amici a farsi crescere i baffi per un mese, inaugurando il “no shave november” (novembre senza radersi). I due hanno deciso di associare questa sfida a un nastro blu per portare l’attenzione sul tumore alla prostata, analogamente a quello rosa usato dalle donne per promuovere le campagne di prevenzione per il tumore al seno. Negli anni il movimento è cresciuto, uscendo dai confini dell’Australia e diventando movimento globale (la parola “move” è anche nel nome), raccogliendo decine di milioni di dollari che hanno finanziato centinaia di ricerche legate alla salute maschile. Per maggiori informazioni, e per aderire, movember.com.

PER DONARE È naturalmente possibile effettuare una donazione direttamente alla fondazione, oppure una pagina di supporto al movember dove coinvolgere amici e colleghi nell’iniziativa. Tutte le donazioni sono detraibili dalle tasse.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 01/11/2022