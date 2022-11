Svolta Iron Lynx: dal 2023 nel segno di Lamborghini

NUOVA PARTNERSHIP E' stata presentata ieri sera in occasione delle 'Grand Finals' dei trofei Lamborghini la nuova partnership che vedrà Lamborghini Squadra Corse e Iron Lynx unire le proprie forze per il nuovo progetto, varato da tempo dal reparto corse di Sant'Agata, di entrare nelle massime categorie dell'endurance con un proprio prototipo LMDh. La scuderia italiana fondata appena qualche anno fa dai piloti Andrea Piccini e Claudio Schiavoni è stata scelta quale team di riferimento per gli impegni sportivi del Toro. Iron Lynx schiererà i prototipi costruiti da Ligier sia nel FIA World Endurance Championship che nella serie nordamericana IMSA a partire dal 2024.

EX SQUADRA FERRARI Diventata in breve uno dei team di riferimento nel panorama motoristico internazionale, la squadra italiana aveva legato la sua collaborazione con Ferrari, arrivando a schierare numerose 488 sia GTE che GT3 in molteplici campionati. Dal 2022 la collaborazione con Prema per schierare una LMP2 nel WEC e nell'European Le Mans Series (conquistando il titolo, ndr) preludeva a qualcosa di più grande ma si pensava potesse essere sempre nel segno di Ferrari, anch'essa al lavoro su un'Hypercar. La svolta invece è stata annunciata ieri sera con Iron Lynx e Prema che continueranno ad operare congiuntamente per quanto riguarda i prototipi. Iron Lynx, dal canto suo, diventerà team totalmente Lamborghini già dal 2023, dove sostituirà le 488 con la nuova evoluzione delle Huracan GT3 e battaglierà sia nei Lamborghini SuperTrofeo che in forma ufficiale nell'IMSA nell'attesa che anche il WEC apra alle GT3 oltre al GT World Challenge.

IRON DAMES Iron Lynx e Prema hanno unito le forze già dallo scorso inverno quando il team veneto, leader nelle monoposto, è passato sotto il controllo di DC Racing Solutions - che controlla anche Iron Lynx - dopo che Lawrence Stroll aveva ceduto le quote da lui acquisite quando il figlio Lance correva nel team. La stessa Prema è chiamata a fornire supporto tecnico all'operazione ed ha lanciato 'Prema Engineering' per supportare il tutto con sessioni al simulatore e tecnici specializzati. Il cambio vedrà coinvolto anche il progetto Iron Dames, voluto da Iron Lynx e Deborah Mayer, che già da Portimao dove si stanno disputando le finali di quest'anno vede le ragazze al via su una Huracan GT3.

Pubblicato da Marco Borgo, 06/11/2022