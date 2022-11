Lamborghini Countach: occhio al vetro, il motore può scoprirsi!

QUALCHE INCIAMPO CAPITA A TUTTI Ebbene si, anche le supercar e le hypercar possono soffrire di qualche “malessere”, nella fattispecie un potenziale difetto che ha convinto il costruttore a emettere un richiamo per uno dei suoi modelli più prestigiosi a tiratura limitata. Stiamo parlando di Lamborghini e della sua straordinaria Countach LPI 800-4, la supersportiva nata meno di un anno fa, che reinterpreta in chiave moderna un’icona della Casa di Sant’Agata Bolognese. Nel dettaglio, pare che la macchina potrebbe perdere uno o più pannelli di vetro che coprono il suo nobile motore dodici cilindri. Stiamo parlando di un problema che è stato sottolineato negli Stati Uniti, ma che coinvolge tutte le auto consegnate. Infatti, nei documenti depositati presso la National Highway Traffic Safety Administration, l’ente per la sicurezza stradale americano, viene rivelato che i pannelli di vetro posteriori che fungono da copertura per il vano motore potrebbero staccarsi dall'auto e volare via. Come riportato sui documenti, ciò può creare “un pericolo stradale” e potrebbe aumentare il “rischio per la sicurezza causando un incidente per il traffico che segue”.

Richiamo Lamborghini Countach LPI 800-4: le cover motore di vetro potrebbero staccarsiRICHIAMO PER TUTTI GLI ESEMPLARI? Ad avvalorare la tesi (ancora da confermare) che tutti gli esemplari consegnati sono coinvolti, finora è stato registrato un altro caso simile e non sono stati segnalati feriti. È successo in Qatar, quando a ottobre il proprietario di una Countach ha perso uno dei suoi quattro vetri. Ciò ha spinto la Casa del Toro ad avviare un'indagine sul problema. Lamborghini ha condotto analisi e test interni e afferma di aver riscontrato che il difetto è stato causato da un errore del fornitore. La faccenda nasce da un errore in fase di montaggio relativo all'incollaggio delle lastre di vetro. A seguito dello studio, tuttavia, ha evidenziato di non poter escludere completamente la possibilità che i pannelli degli altri suoi modelli potessero volare via e causare un problema sulla strada. Pertanto, ha deciso di avviare una campagna di richiamo. Lamborghini contatterà i proprietari a partire dal 13 gennaio e chiederà loro di restituire il veicolo al concessionario di riferimento per effettuare l'ispezione. I pannelli di vetro posteriori saranno visionati e, se necessario, sostituiti.

Richiamo Lamborghini Countach LPI 800-4: pericoloso se il pannello volasse viaIL MOTORE, UN GIOIELLO DI MECCATRONICA Ricordiamo che quelle coperture di vetro preservano un V12 da 6,5 ​​litri da 780 CV e un motore elettrico da 48 volt che aggiunge 43 CV e combinandosi erogano complessivamente 814 CV. Ciò consente alla Countach di passare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, il che spiega perfettamente perché è necessario un saldo incollaggio dei pannelli…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/11/2022