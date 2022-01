Lamborghini Countach LPI 800-4 in video con le sue antenate

La sportiva del Toro per le strade emiliane in compagnia delle antenate Countach LP 400 e Countach 25° Anniversario. Video

Dopo la presentazione ufficiale tenutasi in California, a Pebble Beach, lo scorso 13 agosto Lamborghini Countach LPI 800-4 (qui il nostro approfondimento) scende finalmente in strada. Nel video che riproponiamo qui sotto, la nuova supersportiva del Toro viene accompagnata da due delle sue storiche antenate: la Countach LP 400 e la Countach 25° Anniversario. Un’occasione unica per ammirare e celebrare il talento e il genio di una Casa automobilistica che non smette davvero mai di stupire.

POWERTRAIN IBRIDO Lamborghini Countach LPI 800-4 monta un V12 da 6,5 litri da 780 CV, abbinato a un motore elettrico con tensione di 48 V montato direttamente sul cambio, che a sua volta eroga ulteriori 34 CV, portando così l’output complessivo a 814 CV. Il propulsore elettrico è alimentato da un supercondensatore che fornisce un quantitativo d’energia tre volte superiore rispetto a una batteria agli ioni di litio di pari peso.

Lamborghini Countach LPI 800-4: laterale

NULLA È CASUALE Countach LPI 800-4 sarà realizzata in un numero limitatissimo di unità: solo 112 esemplari (già tutti venduti) usciranno infatti dai cancelli di Sant’Agata Bolognese. Il numero 112 non è affatto casuale, si riferisce infatti al progetto ''LP 112'', codice utilizzato all’interno dell’azienda durante lo sviluppo della prima versione della Countach (qui il nostro approfondimento). Le primissime consegne di Lamborghini Countach LPI 800-4 dovrebbero iniziare proprio in questi primi mesi del 2022.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 25/01/2022