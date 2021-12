Lamborghini, il nuovo teaser è spaziale. Cosa vorrà dire?

Quando Lamborghini trama, il mondo trema. Anzi, è il sistema solare intero a entrare in stato di allerta. Normalmente, i teaser delle Case auto sono semplici da decifrare. Teaser Lambo inclusi, vedi quando era in preparazione nuova Countach. Ma gli ultimi post del Toro sono criptici, caspita se lo sono. E aprono a più possibilità. Ora, su Instagram, Lamborghini pubblica il suo stemma inciso su un terreno polveroso, che ha tutta l'aria della superficie della Luna, come suggerisce pure l'hashtag #ToTheMoon. Attorno al logo, tre pistoni. Sotto il post, una didascalia: ''Dalla Luna giungono notizie entusiasmanti''. Forse, che il prossimo V12 sia di un altro pianeta?



CONSPIRACY Circola la teoria (affatto confermata) secondo cui Lamborghini si stia preparando a rivelare una raccolta di token non fungibili (NFT) di qualche genere. Il termine ''To the Moon'' è dopotutto utilizzato proprio dagli esperti che lavorano con criptovalute. C'è pure il precedente Porsche, che a sua volta si è di recente dilettata con progetti di grafica digitale blockchain. Naturalmente, una prospettiva ancora più eccitante è quella di un nuovo modello o un'edizione speciale di sorta. Il teaser potrebbe insomma essere in qualche modo collegato alla fine dell'era della combustione mentre Lamborghini si prepara all'elettrificazione. Cioè una filosofia che un tempo, per il marchio, era una prospettiva ultraterrena. Proprio a pochi giorni fa risale il primo avvistamento clandestino dell'erede della Aventador, la nuova ammiraglia il cui V12 ibrido dovrebbe sviluppare oltre 1.000 cv. Abbastanza per raggiungere la Luna e fare anche ritorno. Chi lo sa.

Nuova Lambo V12 Hybrid: di un altro pianeta?

TEMPESTE LUNARI Non è la prima volta, nelle ultime settimane, che Lamborghini frequenta il tema lunare. A fine novembre, un mini-video (vedi sotto) inquadrava il nostro Satellite mentre nello Spazio riecheggiava un urlo, quello - a giudicare dal timbro di voce - del V10 della Huracan. Che a Sant'Agata abbiano in mente di organizzare una festa a sorpresa alla baby Lambo, prima del ritiro? Qualunque cosa accada - siamo certi - non deluderà le attese.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/12/2021