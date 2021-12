Lamborghini Countach, la hypercar in una nuova collezione di poster

La Lamborghini Countach, insieme ad altre iconiche auto degli anni Ottanta (Ferrari F40 su tutte), è stata la protagonista assoluta dei poster - almeno di quelli a tema automobilistico - appesi nelle camerette dei giovani di allora. Gente che oggi ha famiglia, e magari sogna ancora di poterne guidare una.

Lamborghini Countach 2022: i poster per celebrare la supercar di Sant'Agata Bolognese

SOLD OUT Qualche mese fa Lamborghini ha presentato la nuova Countach 2022, realizzata su base Sian, e già andata esaurita, comprata dai fortunati che hanno potuto sborsare 2 milioni e 240 mila euro per prenotarne una delle 112 previste. Che fare, dunque? Si può, esattamente come allora, sognare un po’ appendendo un poster in casa. Nella cameretta dei figli, oppure in salotto, se il resto del nucleo familiare è d’accordo.

CINQUE OPERE D'ARTE I poster realizzati da Lamborghini sono cinque, firmati da artisti e illustratori che lavorano nel 3D e nel digitale.

Omar Aqil , illustratore 3D e artista CGI pachistano, racconta l’incredibile ascesa che la tecnologia ha avuto luogo negli ultimi 50 anni attraverso l’immagine della nuova Countach, posta sul palcoscenico di questa evoluzione

, illustratore 3D e artista CGI pachistano, racconta l’incredibile ascesa che la tecnologia ha avuto luogo negli ultimi 50 anni attraverso l’immagine della nuova Countach, posta sul palcoscenico di questa evoluzione Yegor Zhuldybin , giovane creator russo specializzato in collage digitali surreali, esplora l’integrazione del design Countach aggiornato nel mondo attuale, ricercando un equilibrio tra la moderna reincarnazione del modello iconico e la celebrazione della storia di Lamborghini

, giovane creator russo specializzato in collage digitali surreali, esplora l’integrazione del design Countach aggiornato nel mondo attuale, ricercando un equilibrio tra la moderna reincarnazione del modello iconico e la celebrazione della storia di Lamborghini Shy.Studio , studio indipendente di motion graphic specializzato in animazioni 3D e immagini still life, si ispira all' influenza dei poster vintage della Countach degli anni '80 riproducendola in una ambientazione moderna; il leggendario design della Countach si mescola con elementi astratti, tattili e oggetti che sembrano provenire da un altro mondo

, studio indipendente di motion graphic specializzato in animazioni 3D e immagini still life, si ispira all' influenza dei poster vintage della Countach degli anni '80 riproducendola in una ambientazione moderna; il leggendario design della Countach si mescola con elementi astratti, tattili e oggetti che sembrano provenire da un altro mondo Andreas Wannerstedt , artista svedese specializzato in opere 3D conosciuto per le sue ipnotiche animazioni in loop, propone una rilettura che mette in scena l'incontro tra la natura e la più avanzata tecnologia umana: le delicate sfumature di un tramonto immaginario incontrano le linee pulite della Countach LPI 800-4

, artista svedese specializzato in opere 3D conosciuto per le sue ipnotiche animazioni in loop, propone una rilettura che mette in scena l'incontro tra la natura e la più avanzata tecnologia umana: le delicate sfumature di un tramonto immaginario incontrano le linee pulite della Countach LPI 800-4 LRNZ (Lorenzo Ceccotti), graphic design, motion graphic, animatore e illustratore, mette in risalto le straordinarie qualità grafiche della nuova Countach, puntando su estremo minimalismo e vibrazioni hi-tech

DOVE COMPRARLI Disponibili sul Lamborghini Store (a questo indirizzo), i poster non costano poco: 36 euro l’uno, ma la qualità della stampa (e del disegno stesso, mi permetto di sottolineare) giustificano ampiamente l’esborso.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/12/2021