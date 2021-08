A TEMPO DI RECORD Sono passati letteralmente cinque giorni dalla presentazione ufficiale della nuova Lamborghini Countach LPI 800-4, la supercar che celebra i cinquant’anni di una delle più iconiche automobili prodotti a Sant’Agata Bolognese, e già l’intera produzione prevista è stata completamente venduta. Esaurita. Sold out, come direbbero gli americani.

NUMERI DA SPORTIVA VERA Il powertrain ibrido è strettamente imparentato con quello della Siàn: il V12 centrale da 6,5 litri e 780 CV è lo stesso, così come il cambio automatico a sette rapporti. Il motore è affiancato da un’unità elettrica da 34 CV montata all’anteriore, che rende la trazione integrale e porta a 814 CV la potenza complessiva, con una coppia di 755 Nm. Velocità massima: 355 km/h. Scatto da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi.

MODERNAMENTE VINTAGE Numeri da vera fuoriserie, abbinati a una linea moderna ma piena di richiami alle Countach del passato. Il risultato è una supersportiva andata letteralmente a ruba, destinata a entrare - non prima del 2022, quando entrerà effettivamente in produzione - nei lussuosi garage dei fortunati collezionisti che possono permettersi di spendere 2,24 milioni di euro per accaparrarsene una (eccola in video alla Monterey Car Week).

CHE CIFRE! Lamborghini non ha mai avuto particolari problemi a vendere tutte le sue serie speciali (c'è anche chi se la fare di marmo), e quella della nuova Countach - per quanto profondamente basata su Aventador/Siàn - non fa eccezione. Un’eredità che non rappresenta un grosso problema per i facoltosi appassionati della casa del Toro: con quella cifra avrebbero potuto comprare quattro o cinque Aventador S nuove di pacca, e metterci pure un Urus per andare a fare la spesa, ma vuoi mettere?