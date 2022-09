Tom Cruise ti invita al cinema, ma lo fa in piedi su un biplano. Il video

Tom Cruise è pazzo, è questa la reazione più comune a un video come quello che ha fatto il giro del web in questi giorni. Chi conosce la carriera dell'attore USA, per la verità, non rimarrà stupito, anzi: è la conferma che Tom Cruise è in ottima salute e quelle acrobazie non sono altro che routine, per un amante sfegatato dell'adrenalina come lui. Capito di che video trattasi? Se ancora non ci sei inciampato sopra navigando sulle piattaforme social, lo riproponiamo qui. Davvero, merita.

Tom Cruise is about 60 and still doing things like this, this man is really insane! #MissionImpossible pic.twitter.com/M2g5bSlcg5 — Shadow Knight (@ShadowKnightPK) September 5, 2022



ANNI DI TUONO La reputazione di Tom Cruise come stuntman provetto risale al secolo scorso. Meraviglia, casomai, come lo spirito di correre simili rischi non lo lasci in pace neanche dopo aver compiuto 60 anni. L'età gli fa un baffo, e già lo avevamo capito in Top Gun: Maverick. Una conferma, il pubblico se la ritroverà davanti agli occhi nei prossimi film, ''Mission: Impossible 7'' e ''Mission: Impossibile 8''. Franchise di lunga data, Mission: Impossible si concluderà in una pellicola in due atti, titoli ufficiali Dead Reckoning Part One (2023) e Dead Reckoning Part Two (2024). Titoli forse poco felici, che non rendono giustizia alle scene d'azione. Una delle quali si svolge, a quanto pare, a bordo di un vecchio biplano...

FUNAMBOLO Della durata di circa un minuto, la clip mostra Cruise accovacciato su un Boeing E75N1 del '43 in volo su un canyon in Sudafrica, mentre si rivolge ai suoi fan attraverso la telecamera di un aereo accanto. Non sembra sia legato a nulla, fatta eccezione per l'attrezzatura fotografica alla quale si aggrappa con una mano. E questo rende ciò che accade dopo ancora più spaventoso.

Tom Cruise non soffre di vertigini

DA NON CREDERE In volo su un altro biplano, il regista Christopher McQuarrie informa Mad Tom della necessità di proseguire le riprese: il sole sta per tramontare, in più la troupe sta consumando troppo carburante . È allora che entrambi i velivoli si abbassano e si capovolgono di lato, con Cruise che manco fa una piega (tanto da sospettare qualche trucco, a Holliwood le tecniche non mancano). Ma in fondo, che importa se sia tutto vero oppure no? Il nostro eroe è in splendida forma, ai multisala ci sarà da sobbalzare sulla sedia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/09/2022