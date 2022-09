In vendita online la Nissan 300ZX da corsa ex Tom Cruise

Tom Cruise è l'uomo del momento, il suo ultimo film Top Gun: Maverick l'ha rilanciato verso nuove e inesplorate vette di popolarità in tutto il Mondo e ora tutto quello che lo riguardi fa notizia. In particolare è il momento perfetto per mettere all'asta i suoi memorabilia, nel tentativo di spuntare le quotazioni più favorevoli. L'ultima scoperta è la Nissan 300ZX del Newman/Sharp Racing Team (sì, quello di Paul Newman!) con cui Cruise ha corso nel 1987, nel campionato SCCA Showroom Stock. L'auto è in vendita online su Bring A Trailer (spediscono ovunque): ecco di cosa si tratta.

Nissan 300ZX ex Tom Cruise a porte aperte

IL RETROSCENA Tom Cruise e Paul Newman si sono conosciuti sul set de Il colore dei soldi nel 1986 e da lì a poco la passione per le corse di Paul - anche lui con trascorsi da pilota - ha contagiato la star di Top Gun. Solo un anno dopo, nel 1987, Cruise si schierava in griglia di griglia di partenza per la sua prima gara SCCA sulla Nissan 300ZX che vedete in questo servizio. Nella sua prima stagione completa, Cruise avrebbe vinto 4 delle 16 gare corse, impressionando il suo mentore, i meccanici e gli spettatori. L'esperienza gli sarà utilissima quando sarà chiamato a impersonare il pilota Cole Trickle nel film Days of Thunder, che sarà galeotto per la relazione tra Tom e Nicole Kidman.

Nissan 300ZX ex Tom Cruise, la plancia è di nuovo quella di un'auto di serie

L'AUTO L'auto è alimentata da un V6 da 3,0 litri modificato con alberi a camme Jim Wolf Technologies, una coppia di collettori MSA e un corpo farfallato della stessa marca, con un sistema di scarico e accensione HKS. La potenza alle ruote posteriori è trasmessa da un cambio manuale a 5 marce e l'auto viaggia su molle e ammortizzatori Tokico, con barre anti-rollio Nismo e boccole MSA. Le gomme sono Road King Grenadier SE in misura 205/65, calzate su cerchi da 15 pollici. Livrea e decalcomanie sono state realizzate da zero dopo che la scocca era stata riportata al nudo metallo per le riparazioni: replicano accuratamente quelle originali del 1987 e sono state realizzate all'interno di un complesso restauro, visto che l'auto è stata rinvenuta in condizioni pessime in una discarica. A bordo troviamo un roll-bar, ma interni e dotazioni elettriche per l'uso stradale sono stati ripristinati. L'asta si conclude il 5 settembre 2022 alle 23:45 e a quattro giorni dalla chiusura le offerte sono già arrivate a 20.000 dollari.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/09/2022