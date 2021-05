I TRANSFORMER CHE MANCAVANO Il video che trovate qui sotto si intitola PetrolTribes e l'autore les83machines, un artista di Monaco, dice di essersi ispirato alle maschere tribali. Con una sapiente animazione in grafica computerizzata che richiama la saga dei Transformers di Michael Bay, i grandi classici dell'auto come la Ferrari F40, la Porsche 911 e la Ford Mustang prendono vita e diventano volti. E il risultato è eccezionle.

DALL'ANIMAZIONE AI QUADRI Non sono tanto il realismo delle superfici o la magia dei riflessi su carrozzerie che in realtà non esistono a lasciare a bocca aperta, quanto piuttosto l'espressività che acquistano gli oggetti. Complice la colonna sonora, sembra di calarsi in un nuovo capitolo del film Una notte al museo, ambientato in un'autofficina. Personalmente trovo il video qui sopra suggestivo e ipnotico, oltre che fatto benissimo. E se le creazioni di les83machines vi intrigano, qui trovate la sua pagina sul repository Behance, mentre qui il sito dove vende i suoi lavori come quadri o stampati sulle t-shirt.