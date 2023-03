Non c’è più niente di sacro: Porsche 911 GT2 RS diventerà mild hybrid

Con i suoi 700 CV sotto il cofano, giusto un paio di anni fa la supersportiva Porsche 911 GT2 RS batteva il record nell’inferno verde del Nurburgring, girandolo in 6:43.300 (quasi 5 secondi in meno del primato precedente, che era stato stabilito nel 2020 da una Mercedes-AMG GT Black Series). E dato che non si è ancora stancata di correre, la tedesca si prepara a una piccola, ma forse inevitabile rivoluzione che la renderà ancor più veloce.

Porsche 911 GT2 RS Hybrid, un motore elettrico aiuterà quello termico

QUANDO ARRIVERÀ La nuova Porsche 911 GT2 RS Hybrid dovrebbe debuttare nel 2026 come serie limitata, costerà almeno 280mila euro e getterà le basi per la strategia di elettrificazione di tutta la gamma 911, con l’obiettivo di andare oltre i 700 CV attuali di potenza, ma soprattutto di ottenere un’erogazione più potente anche ai bassi regimi e in uscita di curva.

Porsche 911 GT2 RS Hybrid, realizzata in serie limitata

LA TECNOLOGIA Niente ibrido plug-in (già visto su Cayenne e Panamera) come ipotizzato inizialmente: la base tecnica della prima 911 MHEV sarà quella sviluppata da Porsche Motorsport per la sua 919 Hybrid che ha già vinto la 24 di Le Mans, e ulteriormente migliorata per l’auto che ne prenderà il posto, la 963 LMDh presentata qualche mese fa. La sport prototipi di Stoccarda monta sotto il cofano un V8 a benzina da 4,6 litri supportato da un motore Bosch da 67 CV che entra in funzione sopra i 130 km/h. Nei primi prototipi della 911 ibrida il motore elettrico è stato montato all’interno del cambio, e la batteria in basso dietro ai sedili anteriori, mentre nella versione definitiva dovrebbe essere posizionata sotto quelli posteriori per ottenere un bilanciamento dei pesi spostato verso il posteriore, con una percentuale 39:61.

Porsche 911 GT2 RS: l'auto impegnata nel record

COPPIA A GO-GO Diversamente dai powertrain a 800V attualmente in sviluppo per la quarta generazione di Boxster/Cayman, la 911 ibrida avrà un impianto a 400V, che pesa meno e occupa meno spazio. Come ogni MHEV, permetterà di muoversi in elettrico per distanze molto brevi, ma non è certo questo il focus degli ingegneri tedeschi, che puntano invece a sfruttare potenzialità della motorizzazione ibrida per migliorare sensibilmente le prestazioni con un incremento marginale di peso (sotto i 100 kg): l’obiettivo è superare di slancio i 700 CV attuali, ma soprattutto ottenere molta più coppia motrice.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 06/03/2023