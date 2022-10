Porsche: completato il primo test di durata della 963 LMDh

TEST POSITIVI Continuano i test della Porsche 963 LMDh che vedremo dal prossimo anno al via dell'IMSA Weathertech Sportscar Championship e nel FIA World Endurance Championship. In entrambi i campionati la vettura tedesca gestita dal team Penske sarà schierata nelle categorie di riferimento e battaglierà per l'assoluto. Tutto sembra procedere secondo i piani con la vettura costruita dalla Multimatic che ha già superato i 24'500 km di test complessivi, svolti interamente in America tra le piste di Daytona e Sebring. Proprio Daytona sarà la prima pista che ne vedrà il debutto in gara a fine gennaio nella classica 24 ore.

PRIMO TEST ENDURANCE Sulla pista di Sebring, invece, si sono concentrati i test delle ultime settimane. Proprio sullo storico tracciato che ospiterà la seconda tappa di campionato, la celebre 12 ore di Sebring, la Porsche ha effettuato il primo test di durata simulando una gara della lunghezza di 36 ore. La vettura, dopo alcune prove svolte al mercoledì, giovedì scorso ha iniziato una simulazione di gara che è andata avanti fino alle 20 del venerdì. Ad ora è la simulazione di gara più lunga che una LMDh abbia al proprio attivo. Nei 1218 giri percorsi sono stati macinati 7331km.

PILOTI Ad alternarsi alla guida nove piloti tra i factory driver di Porsche, anche se non tutti sono stati ancora annunciati quali titolari per l'anno prossimo. Finora Porsche ha confermato Felipe Nasr, Dane Cameron, André Lotterer, Kevin Estre, Michael Christensen, Laurens Vanthoor, Matt Campbell e Mathieu Jaminet. Per l'ultimo sedile si è fatto il nome di Pascal Wehrlein, ex F1 e poi pilota Mercedes, che ha anch'egli partecipato al test in florida.

Pubblicato da Marco Borgo, 25/10/2022