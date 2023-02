Nel video spia il sound della Porsche Boxster EV elettrica

Il sound delle auto elettriche è un tema caldo: specie quando si parla di modelli sportivi. La prossima Porsche Boxster EV è uno di quelli che più desta curiosità e nel video qui sotto potete vedere - ma soprattutto ascoltare - che rumore fa il muletto avvistato in Scandinavia durante i test invernali.

SOUND DA FANTASCIENZA Come la maggior parte dei veicoli elettrici, tutti obbligati a emettere qualche tipo di suono a bassa velocità per non cogliere i pedoni di sorpresa, anche la Porsche Boxster elettrica sceglie una tonalità elettronica che ricorda le navette spaziali. Personalmente trovo una certa somiglianza con quelle dei Cylon di Battlestar Galactica: una serie tv del 1979 (qui sotto). Non trovate anche voi?

PRESI PER IL NASO La presa di ricarica è al centro del fascione posteriore, sopra la targa, in una posizione comoda perché ambidestra. Sotto la targa una sapiente verniciatura mette in evidenza uno scarico finto, forse messo lì apposta per confondere l'osservatore e indurlo a pensare di essere di fronte a una Boxster normale: ma ci pensa la neve che vi si accumula attorno senza sciogliersi a svelare l'arcano.

Porsche Boxster EV, si noti lo scarico finto

IL DESIGN Per quanto riguarda lo stile, la Boxster EV non si discosta dalle proporzioni delle Boxster classiche, con qualche tocco che invece richiama la modernità della coupé a quattro porte elettrica Taycan (qui la prova). Le luci posteriori in primis, mentre i fari anteriori assomigliano di più a quelli dei muletti della Macan EV, il SUV elettrico di cui è già stato pubblicato il video ufficiale. Porsche Boxster EV dovrebbe arrivare nel 2025 ed è molto probabile che molto di ciò che vediamo - e ascoltiamo - in questo momento, verrà modificato prima della première.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/02/2023