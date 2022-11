Nuova Porsche Boxster elettrica, sei proprio tu? Le prime foto spia

Non c'è due senza tre e Porsche Boxster vien da sé. Come Stoccarda ha confermato un paio di mesi fa, il terzo modello EV della Cavallina - nonché la prima due posti elettrica - sarà futura Porsche 718 Boxster/Cayman. Arriverà a fine 2024, un anno dopo Macan EV. Dai nostri tiratori scelti, ecco i primi scatti a lunga distanza di un prototipo di e-Boxster.

Nuova Porsche Boxster EV, le nostre foto spia



ARCHETIPO Porsche aveva già lasciato intuire il destino di 718 quando un anno fa mostrò la concept Mission R: gli esclusivi scatti spia dimostrano in effetti come Boxster elettrica di serie, da Mission R, trarrà influenza. Confrontare, please, sia il design generale, sia i particolari. E non fatevi ingannare dagli scarichi (finti?).

QUALE MOTORE Su Mission R, uno schema di trazione integrale prometteva 1.088 CV in assetto da qualifica e 626 CV in messa a punto da gara, grazie a un motore anteriore da 429 CV e una configurazione del motore posteriore - appunto - da 626 CV. Su 718, aspettiamoci - almeno inizialmente - un'architettura a singolo motore posteriore, di potenza inferiore (ma forse, non di molto). Sta di fatto che, mentre 911 non dovrebbe adottare la tecnologia EV fino almeno alla fine del decennio, la Boxster e la Cayman di prossima generazione saranno - questo è certo - esclusivamente alimentate a batteria. E la curiosità rggiunge voltaggi elevati.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/11/2022