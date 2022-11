Indovina quanto costa la nuova soundbar firmata Porsche!

Porsche l'aveva già fatto, di usare l'autentico scarico una 911 GT3 per realizzare uno speaker d'autore. All'epoca la componentistica proveniva da una 911 serie 991 e ora, evidentemente, è giunto il momento di alzare l'asticella. Ecco infatti che Porsche Design lancia la 911 Soundbar 2.0 Pro, allestita utilizzando i componenti del sistema di scarico della GT3 serie 992. E i numeri dell'impianto sono cresciuti in tutti i sensi.

La Porsche 911 Soundbar 2.0 Pro

LE TECNOLOGIE Prima di tutto la potenza: se il vecchio speaker che vi avevamo presentato si fermava a 200 watt, il nuovo impianto è dotato di audio surround virtuale 2.1.2 per una potenza di 300 watt. Inoltre è dotato di prese 4K HDMI, Bluetooth 5.0, Dolby Atmos DTS-HD, e delle tecnologie per lo streaming con Apple AirPlay 2, Google Chromecast e Spotify Connect. Inoltre, l'altoparlante può essere collegato senza fili con le altre soundbar Porsche e vari altri prodotti audio Porsche Originals.

Porsche 911 Soundbar 2.0 Pro è in serie limitata

IL PREZZO PESA (E NON SOLO QUELLO) Offerta in tiratura limitata a soli 500 esemplari numerati, la Porsche 911 Soundbar 2.0 Pro si prenota online, sarà disponibile a partire dalla una di notte del 20 dicembre 2022 con consegna in 48 ore e costa la bella cifra di 8.990 euro (IVA inclusa). Può essere appoggiata a terra o su qualsiasi superficie piana con l'aiuto della base fornita in dotazione. Oppure appesa al muro, con l'avvertenza che è largo circa un metro e mezzo e pesa 65 kg.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/11/2022