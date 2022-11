Porsche 911 scala il vulcano più alto del mondo. Video

Da quasi 60 anni, Porsche 911 è sinonimo di sportività su pista e su strada. Ora l’icona tedesca è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua lunga storia cimentandosi in un’impresa davvero entusiasmante: scalare con una coppia di 911 sperimentali le pendici di un vulcano. Un team guidato dal pilota e avventuriero francese Romain Dumas, ha deciso di testare i limiti della 911 arrampicandosi sulle scoscese pendici dell’Ojos del Salado, in Cile, il vulcano più alto del mondo.

PRONTE A TUTTO! Con i suoi 6.007 metri d’altezza l’Ojos del Salado è una fra le vette più impervie della cordigliera delle Ande. Qui l’aria è estremamente rarefatta, l’ossigeno scarseggia e la temperatura raggiunge i -30°. Le sue ripide pareti ricoperte di neve e ghiaccio sono un habitat inospitale per una coupé abituata a divorare asfalto. Ciononostante, la 911 Carrera 4S si è rivelata una base davvero eccellente per affrontare tale sfida. La struttura del telaio robusta ma leggera, la trazione integrale, il passo corto e il motore potente si sono dimostrati aspetti davvero cruciali per il team di Dumas. Le Carrera 4S sono state equipaggiate infatti con roll-bar, sedili in fibra di carbonio e imbracature per soddisfare i requisiti di sicurezza richiesti dal progetto.

NULLA È IMPOSSIBILE Successivamente è stata aumentata l'altezza da terra (di 350 mm), i rapporti di trasmissione sono stati accorciati e sono stati montati pneumatici da fuoristrada di grandi dimensioni. Inoltre, le due 911 sono state irrobustite con una speciale protezione sottoscocca in kevlar. Grazie a queste migliorie le due auto hanno raggiunto con successo l’obiettivo finale suscitando la gioia di Michael Rösler: ''È stato davvero magico costruire una 911 come il mondo non ha mai visto prima! Ciò è stato possibile grazie al supporto di un piccolo team di appassionati di ingegneria. Testare questi progetti significa sperimentare in ambienti inospitali se le nostre idee funzionano per davvero. Direi che andando sul vulcano più alto del mondo l’abbiamo dimostrato'', ha dichiarato a margine il Responsabile del progetto.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 04/11/2022