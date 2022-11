Porsche 718, le sportive a motore centrale si vestono con stile

Colorazioni e dettagli esclusivi per le versioni Style Edition di Porsche 718 Boxster e 718 Cayman: come sono fatte, quanto costano

Understatement sì, ma fino a un certo punto. Chi guida una Porsche non punta certo a passare inosservato, men che meno con le nuove versioni Style Edition per la Porsche 718 Boxster e Cayman, rispettivamente versione chiusa e scoperta della sportiva tedesca con motore centrale.

Porsche 718 Boxster Style Edition: visuale di 3/4 anteriore

COLORE RUBINO In esclusiva per questo allestimento, Porsche propone la verniciatura Ruby Star Neo, che richiama il Ruby Star originale delle leggendarie 911 Carrera RS (964). Anche optando per una colorazione meno aggressiva, le Style Edition si caratterizzano comunque per tanti dettagli esclusivi: i cerchi da 20” color nero lucido con la copertura del mozzo con lo stemma Porsche, gli scarichi scuri e il lettering Porsche in color argento lucido. La versione scoperta si caratterizza inoltre per la scritta Boxster goffrata sulla capote in tela nera.

Porsche 718 Cayman Style Edition: il badge posteriore

PACCHETTI EXTRA Senza sovrapprezzo è possibile anche aggiungere un ulteriore pacchetto estetico a contrasto, nero o bianco, che aggiunge strisce adesive sul cofano e lungo le fiancate, cerchi e lettering del modello nel colore del pacchetto.

VEDI ANCHE

Porsche 718 Cayman Style Edition: i cerchi bianchi del pacchetto contrasto

INTERNI E DOTAZIONE In abitacolo le Style Edition prevedono rivestimenti in pelle nera con impunture a contrasto color magnesite, battitacco in acciaio spazzolato illuminati e lo stemma Porsche sui poggiatesta dei sedili sportivi. Ricca la dotazione di serie, che prevede fari anteriori biXeno, sensori di parcheggio davanti e dietro, telecamera posteriore, Apple CarPlay, cruise control, volante multifunzione riscaldato, sterzo progressivo, sedili riscaldabili e climatizzatore automatico bizona.

Porsche 718 Boxster e Cayman Style Edition

IL MANUALE È DI SERIE Le due auto montano lo stesso propulsore, il duemila turbobenzina boxer (a cilindri contrapposti) in posizione centrale, capace di 300 CV (220 kW) e 380 Nm di coppia massima. Di serie la trasmissione manuale a sei rapporti, 0-100 in 5,1 secondi, che diventano 4,7 con l’automatico PDK a sette rapporti, optional. Velocità massima di 275 km/h.

PREZZI Presto disponibili anche per il mercato italiano, in Germania possono già essere ordinate a 68.510 euro la Boxster, e 66.487 euro la Cayman.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/11/2022