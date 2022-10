Porsche, con gli italiani è amore vero. I numeri del Festival 2022

Una climax di passione, di colore, di rumore. Porsche abbraccia la rivoluzione elettrica, ma fa di tutto affinché la sua storia, i suoi valori, l'emozione che quel nome infonde nell'immaginario, sopravvivano a svolte epocali. Il ''green'' bussa alla porta, Porsche col ''green'' fa subito amicizia. E insieme a Porsche, la sua folta community. L'entusiasmo intorno al marchio è ai massimi: non avrebbe registrato, il Porsche Festival 2022, cifre da record. L'edizione andata in scena le scorse settimane al Porsche Experience Center Franciacorta, per il secondo anno consecutivo teatro della manifestazione, registra 9.127 visitatori in due giorni. Mai un tale afflusso dal 2015, l''anno zero'' del Festival Porsche. Sfoglia la gallery e assapora il ''mood''.

LEGEND: RELOADED Porsche Festival è svago, ma è anche cultura dell'automobile. La sfilata di oltre 1.000 Porsche di tutte le epoche, l'epopea della Cavallina raccontata stand per stand all’interno del Porsche Village. Porsche Festival, infine, è adrenalina pura: le esperienze in pista al fianco dei piloti ufficiali della Carrera Cup Italia come occasione per imprimere nel cuore e nella mente il legame con un brand che oggi si imbarca per l'avventura della quotazione in Borsa, affronta di petto la sfida della transizione energetica, e in tutto questo, riesce nell'impresa più difficile. Quella di restare una leggenda. Porsche Festival una kermesse da ripercorrere tramite immagini, ma anche numeri.

63.000 i chilometri percorsi in pista durante le esperienze di guida



PORSCHE FESTIVAL 2022 IN CIFRE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/10/2022