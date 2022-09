Porsche, oggi lo storico debutto in Borsa. Ecco quanto vale

Quella spinta a crescere, acquistare autonomia, precorrere i tempi che cambiano. Negli annali Porsche, il 29 settembre 2022 è già scolpito nella pietra come data simbolo. Per una volta, non perché coincida con il lancio di un nuovo modello: è il giorno in cui la Cavallina prende a galoppare su un sentiero inesplorato, quello dei mercati finanziari. Porsche sbarca ufficialmente in Borsa: sede naturale, la piazza regolamentata di Francoforte (Prime Standard). Con un valore di 9,4 miliardi di euro (113.875.000 azioni privilegiate senza diritto di voto, pari al 12,5% del capitale complessivo), è l'Ipo (Offerta pubblica di acquisto) più alta in Europa dal 2011 e la seconda più alta di sempre in Germania, dopo Deutsche Telekom nel 1996.

AD ALTA QUOTA Questa mattina, le contrattazioni hanno preso il via con il tradizionale suono della campanella da parte del Ceo di Porsche e di Volkswagen Group Oliver Blume e del responsabile Finance & IT di Porsche Lutz Meschke. Il prezzo fissato per l'Ipo è di 82,50 euro, cioè l'estremo superiore della forbice in precedenza fissata tra 76,50 euro e 82,50 euro per azione: tra titoli ordinari e titoli privilegiati, significa che la compagnia debutta in Borsa con una capitalizzazione di circa 78 miliardi di euro. Un valore inferiore alle stime estive da parte di alcuni analisti, ma comunque molto elevato, consideta l'odierna incertezza dei mercati globali.

FETTE DI TORTA L'Ipo include in tutto il 25% di azioni privilegiate senza diritto di voto. Mentre il 12,5% viene offerto agli investitori, l'altra metà sarà acquistata da Porsche SE (che non coincide con Porsche AG, ma con la holding delle famiglie Porsche e Piech, già quotata in Borsa e attuale maggiore azionista di Volkswagen) a un premio - rispetto al prezzo Ipo - del 7,5%. Le azioni ordinarie non saranno quotate e rimarranno nelle mani di Volkswagen Group, che rimarrà così il socio di maggioranza. Tra i grandi investitori istituzionali figurano invece il fondo sovrano del Qatar, quello della Norvegia, quello degli Emirati Arabi Uniti: sommati, hanno prenotato azioni per 3,85 miliardi. Il tempo, i bilanci e le performance commerciali stabiliranno se la mossa Porsche è stata quella decisiva per la svolta (elettrica).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/09/2022