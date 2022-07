Porsche e il maxi SUV elettrico, ora è ufficiale. Ecco quando esce

Taycan docet, Porsche elettrica è un binomio che funziona (Taycan vende più di 911, e hai detto niente). Quindi avanti in questa direzione. Avanti, ma anche verso l'alto. Perché in camera di chiamata, oltre al resto, è anche un SUV elettrico di grandi dimensioni, ancor più grandi di Cayenne. Dopo le indiscrezioni, la conferma al Capital Market Day, a Weissach. Cosa sappiamo dell'e-SUV?

Porsche Cayenne non sarà più la Porsche più grossa della gamma

PORSCHE WAY Sappiamo, come dichiarato dal CEO Porsche Oliver Blume, che ''entro la metà degli anni Venti'' debutterà ''un nuovo modello di SUV di lusso completamente elettrico'', che uscirà ''dalla linea di produzione a Lipsia''. Un SUV, ma un SUV in salsa Porsche non sarà mai un SUV qualsiasi, benché elettrico: ''Sarà un'interpretazione molto sportiva'', afferma Blume, alludendo probabilmente a una silhouette particolarmente filante.

Porsche Mission R: per il SUV, travaso di tecnologia?

MISSIONE IN CORSO Al momento individuato dalla sigla interna K1, il fratello maggiore di Cayenne in chiave EV utilizzerà la stessa tecnologia di Porsche Mission R, compresi i motori elettrici raffreddati ad olio. Il concept di Mission R ha debuttato lo scorso anno: potenza fino a 1.088 CV, un'architettura a 920 Volt che consente la ricarica ultrarapida. Cifre che - se replicate - ne farebbero un mostro di potenza, ma anche un campione di ''fast charge''. Rapporti precedenti, infine, suggeriscono che il SUV di punta adotterà un layout dell'abitacolo a tre file: di ciò, non vi è però ancora certezza. Una sorpresa alla volta.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/07/2022