Quale crisi? Boxster e Cayman vanno a ruba. Tanto che Porsche...

Mancano le componenti, mancano i denari sui conti correnti dei clienti, insomma il mondo auto va allo scatafascio. Anzi, no. Non è il caso di Porsche, a quanto pare, dal momento che la gamma - specie il duo 718 Boxster/Cayman - ''tira'' pure in tempi dal sapor di recessione. Tira al punto tale che i tempi di attesa si dilatano e raggiungono scadenze imbarazzanti (anche 2 anni). Porsche, così, è costretta a espandere la produzione. E chiede in prestito una fabbrica a Volkswagen.

Porsche 718 va a ruba, la Cavallina sposta parte della produzione

OUTSOURCING L'assemblaggo di 718 è oggi affidato alla struttura principale Porsche di Zuffenhausen, il sito dove nasce anche 911 e che sta lavorando alla sua massima capacità. La domanda è forte, Cavallina non più in grado, a questi ritmi, di tenere il passo. Per allentare la pressione, Porsche delocalizzerà allora la produzione della sua storica spider/coupé nello stabilimento multimarca del Gruppo Volkswagen a Osnabrück, Bassa Sassonia. In realtà, si tratta di un ritorno: Osnabrück - che gestisce la produzione anche di Cayenne - già in passato ha ospitato le linee di montaggio Boxster/Cayman.

VEDI ANCHE

Porsche Boxster/Cayman, fine carriera col botto

GRAN FINALE Secondo la Casa, i disagi relativi alle consegne di 718 non sono la conseguenza di una eventuale carenza di componentistica, bensì esclusivamente di un portafoglio ordini superiore alle aspettative. Allo stesso tempo, Porsche è chiara sul fatto che la mossa per espandere la produzione non avrà alcun impatto sui dipendenti impiegati a Zuffenhausen. Per Boxster e Cayman ''termiche'', un fine carriera di grande soddisfazione. Sì, fine carriera: Cayman elettrica è in arrivo entro il 2025. Data dalla quale tutto cambia, tranne - scommettiamo - la lunghezza della fila fuori dal negozio.

Porsche 718 GT4 e-Performance, anteprima a Goodwood

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/06/2022