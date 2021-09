Anticipazioni

Non sfuggerà alla scossa manco lei, la baby Porsche per eccellenza. Quando uscirà la nuova generazione, segnatevi la data del 2025, Porsche 718 Cayman e 718 Boxster si ritroveranno in pancia un motore elettrico e un pacco batterie anziché un flat six e un cambio PDK. Nuova 718 Boxster/Cayman full electric, con tutto ciò che (anche di buono) la svolta comporta: design e tecnologia di altissimo livello, per conquistare un'autonomia elevata e un peso ridotto.

Porsche Mission R concept

SPY STORY Fonti anonime all'interno di Porsche avrebbero rivelato a Car and Driver come il futuro di 718 sia ormai stabilito. E che con un pizzico di malizia e di immaginazione, lo si poteva dedurre osservando la concept Mission R esposta all'IAA di Monaco. Se rimuovi l'aerodinamica selvaggia e le parti più affini alle auto da corsa, Mission R un buon indicatore di ciò che il team di progettazione Porsche sta pianificando per il modello in arrivo.

Porsche 718 Cayman

IL PESO DEL PROGRESSO Lo stile generale della carrozzeria rimarrà simile al modello attuale, ma avrà un frontale in stile Taycan, ampi fari inclusi. I fan della 718 saranno preoccupati dal fatto che una sportiva tanto piccola dovrà sopportare una trasmissione elettrica così pesante: ecco, Porsche sta cercando di mantenerla il più leggera possibile, individuando un peso target di 1.650 kg circa. Fanno circa 270 kg in più rispetto alla 718 Cayman, ma sono oltre 450 kg in meno rispetto a Taycan. Il risparmio di peso sarà ottenuti grazie a una nuovissima piattaforma elettrica, molto più di una semplice piattaforma PPE accorciata. E sulla quale, sapremo qualcosa di più in futuro.

Porsche 718 Boxster

ELETTROSHOCK Il range di autonomia non è ancora stato stabilito, ma sembra che 400 km sia l'obiettivo minimo. Anche la potenza del motore è ancora avvolta dal mistero: la e-Boxster/e-Cayman sarà di serie una vettura a trazione posteriore, con una versione bimotore AWD disponibile per i modelli più performanti. L'auto, infine, manterrà il suo nome e continuerà ad avere un prezzo significativamente inferiore rispetto a 911 (che al contrario, a quanto pare, full electric non la sarà mai), benché leggermente superiore rispetto all'odierna gamma a combustione interna. Siete sotto choc, vero?

