Goodwood, prove tecniche di Porsche Cayman elettrica

Perché un conto sono i SUV e le berline sportive (o i prototipi nei videogame), un conto sono le sacre sportive da strada come la 911 o la 718, Boxster e Cayman. Giusto? Sbagliato. Sappiamo già che queste ultime due arriveranno in versione elettrica o elettrificata, in qualche forma. La nuova generazione della 718 potrebbe addirittura essere puramente elettrica. In ogni caso, Porsche (che fa parte del gruppo Volkswagen) è una delle case maggiormente impegnate nel passaggio all’elettrico, e nei prossimi anni ci aspettano parecchie novità da questo punto di vista.

Porsche 718 GT4 ePerformance al Goodwood Festival of Speed

AL FESTIVAL DELLA VELOCITÀ La prima riguarda la Porsche 718 GT4 ePerformance, già vista lo scorso maggio con un po’ di camuffature addosso, e che si è presentata finalmente al Festival of Speed di Goodwood, lo scorso fine settimana, così come mamma l’ha fatta. Appoggiata su gomme Michelin realizzate in maniera sostenibile (con materiali come resina di pino e bucce di arance e limoni), la 718 GT4 si è presentata in pieno assetto da qualifica, con 1.088 CV pronti a scatenarsi in un battito di ciglia.

Porsche 718 GT4 ePerformance al Goodwood Festival of Speed

IL POWERTRAIN La Porsche GT4 ePerformance sfrutta la tecnologia della Mission R presentata allo IAA di Monaco dello scorso anno, ed entrambe sono realizzate sul pianale della 718 GT4 Clubsport. In modalità qualifica, l’auto è in grado di erogare fino a 800 kW (1,088 CV), mentre in simulazione gara può muoversi sfruttando una potenza costante di 450 kW (612 CV) per circa 30 minuti, la durata di una corsa media della Carrera Cup. in termini di tempi sul giro e velocità massime, Porsche dichiara che la GT4 ePerformance se la gioca con l’attuale 911 GT3 Cup. La tecnologia di ricarica a 900 V permette di passare dal 5 all’80% di carica in poco meno di 15 minuti.

VEDI ANCHE

Porsche 718 GT4 ePerformance al Goodwood Festival of Speed

UN'ANTEPRIMA? Quella vista al Festival of Speed era comunque un’auto da corsa, e una possibile, futura versione elettrica della 718 non sarà certo così estrema nel look e nelle prestazioni: più ragionevole immaginare un range di potenza che ruota attorno ai 400 CV. Quel che è certo è che l’auto non ha debuttato all’evento motoristico inglese per sfizio, ma perché in qualche modo anticipa i piani futuri della casa tedesca.

Porsche 718 GT4 ePerformance al Goodwood Festival of Speed

TOURNÉE MONDIALE Dopo il debutto al Goodwood Festival of Speed, la GT4 ePerformance verrà portata in giro per il mondo, dando modo alla casa tedesca di far conoscere a più realtà possibili il potenziale delle sue prossime auto da corsa (elettriche). La prima tappa è prevista per il 20 agosto presso gli stabilimenti Porsche di Lipsia, che festeggiano 20 anni di vita. Presso gli impianti si trova un circuito di 3,7 chilometri che ricrea alcuni passaggi dei più importanti circuiti da corsa. Il terreno perfetto su cui far correre la nuova belva (elettrica) di Stoccarda.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/06/2022