Nuova Porsche Macan EV: ecco il SUV elettrico (quasi) definitivo

LAVORO SPORCO E PERICOLOSO… Quando si dice che alcuni lavori sono rischiosi. Per esempio, quello del fotografo di prototipi delle auto durante i test su strada. Capita che i collaudatori non vogliano mostrare modifiche e tecnologia che stanno collaudando e farsi beccare dagli 007 con fotocamera potrebbe andare un po’ di traverso. Questo è quanto successo sulle strade della Lapponia qualche giorno fa, con i driver della nuova Porsche Macan EV poco avvezzi ad essere immortalati dai teleobiettivi. E le manovre dei collaudatori sono state una sorpresa, poiché alcune immagini del SUV elettrico erano già state pubblicate nei mesi scorsi. Guardate la Cayenne bianca che fa il pelo al malcapitato fotografo. Una mossa che permette di nascondere parzialmente la Macan EV, addirittura di non metterla a fuoco. Tuttavia, l’ostinazione dei cacciatori di muletti è stata ripagata e sono bastati un paio di appostamenti strategici per portare a casa il servizio. Allora, vediamo insieme per la prima volta il nuovo SUV tedesco a zero emissioni, che nella sua veste quasi definitiva ci fornisce numerosi indizi su come sarà il modello di produzione.

Nuova Porsche Macan EV: la Cayenne fa il ''pelo'' ai fotografiCAMBIO DI PASSO NELLO STILE E NEGLI INTERNI Una serie di modifiche al design contraddistinguono la versione elettrica dalla Macan attuale: sono visibili fari più snelli e l’assenza di una qualsiasi calandra aperta, c’è solo una presa d'aria più bassa. Anche la linea del tetto sembra più inclinata e simile a quella di una coupé rispetto a quella della Macan di oggi, mentre la parte posteriore appare leggermente riconfigurata. In abitacolo, la trasformazione è più evidente. Con l'arrivo dell'alimentazione completamente elettrica è stata rimossa la leva del cambio automatico, lasciando il posto a una console centrale più liscia e sgombra. Ci sono solo una piccola manopola girevole - presumibilmente per controllare l'ampio schermo centrale dell’infotainment - e un touchscreen per il controllo della climatizzazione. Il sistema di comunicazione Porsche PCM 6.0 di nuova generazione sarà caratterizzato anche da un quadro strumenti curvo completamente digitale in stile Taycan.

Nuova Porsche Macan EV: arrivo previsto nel 2022PER UN PO’ CONVIVRANNO MOTORI ICE E BEV Al Salone di Francoforte 2019, il direttore dello sviluppo dei SUV di Züffenhausen, Julian Baumann, aveva confermato che l'attuale Macan con motori a benzina rimarrà in vendita insieme alla nuova Macan durante una fase di transizione fra i due modelli. Di fatto, l'offerta rispecchierà ampiamente quella di Taycan/Panamera. La Macan elettrica arriverà entro la fine dell'anno e inizialmente sarà un modello ad alte prestazioni sulla falsariga della Taycan, con lo stesso badge Turbo per identificarla come la versione top di gamma. Il SUV elettrico si baserà sulla nuova architettura Premium Platform Electric (PPE) del Gruppo Volkswagen, sviluppata dalla piattaforma J1 della Taycan per consentire la flessibilità richiesta quando modelli Granturismo e SUV di fascia alta condividono lo stesso hardware. Quella piattaforma è attualmente riservata solo ai modelli Audi e Porsche e sarà utilizzata dalla Casa di Ingolstadt per un modello gemello della Macan EV, chiamato Q6 E-tron.

Nuova Porsche Macan EV: il tetto molto inclinato verso la coda in stile coupéDUE MOTORI ELETTRICI E FINO A 700 CV Nonostante il potenziale dell'architettura PPE, che può supportare gli stress di auto dalle grandi prestazioni come lo sprint 0-100 km/h in meno di tre secondi della Taycan, Porsche ha già dichiarato che la Macan EV non sarà un SUV-coupé. Però, avrà la trazione integrale, utilizzando un motore per azionare ciascun asse e la versione più potente sarà potenzialmente in grado di offrire circa 700 CV, anche se Porsche vorrà mantenere una certa differenza di prestazioni con la Taycan. Quindi, sembra certo che la Macan elettrica sarà venduta con differenti livelli di potenza, ma al di sotto della GT, anche se le due versioni più performanti saranno targate Turbo e Turbo S, come la Taycan. Oltre ad assicurare un'eccellente guidabilità su strada, l’elevata efficacia del controllo elettronico dei motori e delle ruote dovrebbe consentire alla Macan EV di muoversi molto bene anche in fuoristrada.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/02/2022