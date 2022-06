Porsche 911 GTS Cabriolet America: specchiarsi in "nonna" 356

70 anni dopo, assaporare nuovamente il gusto di giocare con il guardaroba e farsi bella in vista dello ''struscio'' per le vie del centro. La tradizione inizia nel 1953, prosegue nel 1993 (Porsche 964 Roadster America) e vive un nuovo capitolo nel 2022: confezionare un'auto sportiva open top, realizzata appositamente - sigh - per il mercato nordamericano. Presentata durante la Porsche Parade a Poconos, Pennsylvania, la special edition ''America'' - in vendita solo negli States entro fine anno - prende le mosse da 911 Carrera GTS Cabriolet ma si ispira a una decapottabile molto più antica, Porsche 356 Roadster America.

STILE E TECNOLOGIA Dalla GTS, nuova 911 Cabriolet America mutua innanzitutto il flat six biturbo di tre litri da 480 CV e 570 Nm di coppia, associato a cambio manuale a 7 rapporti. Di serie sia il Porsche Active Suspension Management (PASM) Sport, che riduce l'altezza da terra di 10 mm aggiungendo molle ausiliarie all'asse posteriore, sia lo scarico sportivo e il pacchetto Sport Chrono. L'assale posteriore sterzante e i Porsche Ceramic Composite Brakes (PCCB) sono invece disponibili in opzione. A bordo, interni in pelle nera, cinture di sicurezza in rosso Guards, quadrante degli strumenti e contagiri in bianco.

AZZURRO Le modifiche estetiche applicate da Porsche Exclusive Manufaktur includono il colore Azure Blue 356, ispirato alla 356 America, speciali ruote RS Spyder Design con la parte interna dei raggi in bianco e le superfici piatte più esterne in argento, con un gessato Guards Red lungo il bordo del cerchio. Lungo le portiere, le decalcomanie bianche con accenti Guards Red recano la scritta ''America'': così, per non sbagliarsi.

WHERE DO YOU GO Le cuciture a croce in Guards Red con cuciture circostanti in Pebble Grey continuano la combinazione di colori attraverso l'abitacolo, anche lungo il cruscotto superiore e i pannelli delle portiere. Il bracciolo della consolle centrale presenta a sua volta cuciture bicolore in Guards Red e Pebble Grey, col solito logo ''America'' in rilievo. Di serie anche gli esclusivi battitacco illuminati commemorativi del 70° anniversario di 356 Roadster America.

ABOUT 356 AMERICA Riprodotta in appena 16 esemplari, l'auto utilizzava un quattro cilindri boxer da 1.480 cc con 70 CV di potenza, cioè una cifra che rappresentava un salto significativo rispetto ai modelli precedenti, al massimo con 40 CV. 356 America ispirò rapidamente 356 Speedster, che utilizzava la carrozzeria in acciaio della 356 Cabriolet, ma con un equipaggiamento minimo. L'emozione di quei tempi resuscita oggi in chiave hi-tech, ma non per questo in forma meno autentica.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/06/2022