Nuova Porsche Panamera: altro che restyling, ecco la nuova generazione

LA PANAMERA CHE NON TI ASPETTI Gli ultimi segnali sull’arrivo di una nuova Porsche Panamera risalgono a circa quattro mesi fa: rumors e foto di un prototipo durante i test confermavano le notizie, ma eravamo tutti fuoristrada. Poiché non si trattava di un semplice facelift, ma quasi certamente di una nuova generazione della super berlina sportiva. Facciamo un passo indietro e incrociamo qualche numero per capirne di più. Guardando i dati di vendita Porsche del 2021, la Taycan elettrica è stata un modello di grande successo, che ha venduto quasi più di un mostro sacro come la 911. La Taycan è così straordinaria (qui la nostra prova), che gli acquirenti l’hanno preferita all'attuale Panamera, che l’anno scorso ha venduto solo 4.257 unità (la più bassa di qualsiasi modello Porsche) rispetto alla cugina a batterie con 9.419 unità. Il successo della Taycan potrebbe significare l’oblio della Panamera, ma le immagini che avete sotto gli occhi adesso portano ad altre conclusioni. Infatti, sembra proprio che Porsche non si sogni per niente di abbandonare la Panamera al suo destino e stia lavorando a un importante aggiornamento per quest'ultima.

Nuova Porsche Panamera: scalda le gomme in pista la super berlina tedescaFACELIFT O NEW GENERATION? Come accennato, inizialmente si pensava che il muletto mimetizzato beccato al Nürburgring qualche tempo fa fosse un semplice restyling, ma nuovo questo avvistamento indica chiaramente che Porsche sta lavorando al modello di prossima generazione. Gioco, partita, incontro. L’auto è ancora pesantemente mimetizzata, ma ha tutte le carte in regola per presentarsi sul tappeto rosso fra pochi mesi. Adesso guardiamola più da vicino. Innanzitutto, ha alcune modifiche che sembrano troppo estese per un semplice aggiornamento di mezza età. Ricordiamo che la Panamera di seconda generazione è arrivata nel 2017, quindi una sua sostituzione sembra imminente in base al ciclo di vita del modello originale, che nel 2023 arriverà a sei anni. Più in dettaglio, possiamo vedere che ha il tappo del carburante, i fari e le maniglie delle portiere molto diversi, elementi che raramente vengono cambiati con un normale facelift. A differenza dei precedenti avvistamenti, questa vettura ha il lunotto laterale posteriore coperto, il che ci suggerisce che potrebbe avere una forma diversa anche in quella zona. Ancora una volta, questo è un elemento singolare per l’aggiornamento di metà ciclo. Altre modifiche evidenti includono luci posteriori più affilate, parafanghi anteriori diversi e alcuni cambiamenti stilistici nell'area intorno al portellone posteriore. Il design complessivo sembra prendere in prestito elementi di stile dalla Taycan per rendere la Panamera più futuristica.

VEDI ANCHE

Nuova Porsche Panamera: tutto nuovo il design dei fari anteriori a LEDMOTORI IBRIDI E PLUG-IN SU TUTTI Per quanto riguarda i motori, non si sa ancora cosa alloggerà sotto il cofano della Panamera next gen, ma le notizie più sicure accennano a una motorizzazione ibrida alla spina confermata dalla presenza di due sportelli per il rifornimento. Infine, non tutti i clienti Porsche sono pronti per passare a una Panamera completamente elettrica (anche perché c’è già il suo alter ego Taycan); quindi, offrire la super berlina di nuova generazione con una variante plug-in hybrid sembra la mossa più logica per la casa di Züffenhausen. Non resta che aspettare qualche mese: la nuova Panamera potrebbe debuttare intorno alla fine del 2022 come model year 2023.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/05/2022