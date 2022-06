Porsche 928 by Nardone Automotive: classico e contemporaneo si fondono alla perfezione

La 2+2 di Zuffenhausen con motore V8 torna sotto i riflettori grazie a questo esemplare dal look retrò ma in perfetto equilibrio con la tecnologia più attuale

ESORDIO POCO FORTUNATO Un modello che negli anni si è ritagliato la sua fetta di estimatori, ma che quando ha debuttato ha fatto storcere il naso ai porschisti più puri. Quelli che… “esiste solo la 911” e, sfortunatamente, ha vissuto nel cono d’ombra della ben più amata e popolare sportiva di Zuffenhausen. Tuttavia, la Porsche 928 può ritenersi un’icona del costruttore tedesco per diversi motivi. Per esempio, è stata la prima a essere equipaggiata con un motore V8 montato – sacrilegio – anteriormente e la prima con raffreddamento a liquido. Soluzioni che rendevano la guida della grande GT 2+2 equilibrata ed efficace grazie anche all’abbondante potenza (da 241 a 350 CV), ma facevano a cazzotti con il “credo religioso” degli appassionati Porsche. E comunque, nei 17 anni di produzione, dal 1978 al 1995, la 928 è stata costruita in circa 60.000 esemplari.

Porsche 928 by Nardone Automotive: il restomod svelato alla Milano Design Week 2022NUOVA VITA ALLA GRANTURISMO PORSCHE Oggi, il mito di questo modello trova inedita luce fra gli estimatori del marchio e chi ce l’ha se la tiene stretta, magari restaurandola con pezzi originali, oppure conservandola o, ancora, realizzando un restomod come hanno fatto i ragazzi di Nardone Automotive, startup francese, che con la 928 hanno costruito un oggetto unico grazie all’aiuto di specialisti italiani come BorromeodeSilva e Podium Advanced Technologies. Un esercizio di stile e di tecnologia che sarà prodotto in piccola serie, con l’obiettivo di consegnare i primi esemplari nel 2024. Ma vediamo da vicino questa Porsche tanto speciale.

Porsche 928 by Nardone Automotive: un dettaglio dei fari a LED a scomparsa

VEDI ANCHE

UNO STILE ICONICO REINTERPRETATO Pur ispirandosi all’originale, il design è molto particolare grazie alla miscela fra lo stile degli anni ’80 e la tecnologia moderna come i punti luce a LED, che permettono di tracciare linee originali sia davanti (con proiettori a scomparsa) sia dietro. Lo stile è stato aggiornato, ma dando continuità a quello originale e la carrozzeria è in fibra di carbonio per un tributo alla tecnologia costruttiva dei giorni nostri. Guardatela davanti, di profilo e dietro, questa 928 neo-retrò raggiunge un equilibrio estetico davvero notevole.

Porsche 928 by Nardone Automotive: l'abitacolo lussuoso e in stile classicoINTERNI MINIMAL CHIC L’abitacolo è stato completamente rivisto, anche qui tenendo fede alla filosofia estetica degli anni Ottanta. Tuttavia, troviamo rivestimenti in pelle Foglizzo e Alcantara, una plancia dall’aspetto essenziale ma dove tutto è perfettamente inserito nel contesto stilistico, ma anche pratico da usare. La console centrale in metallo spazzolato, ospita un dispositivo multimediale Porsche Classic Management System progettato per le auto più vecchie, ma con tecnologia moderna, che offre suoni di qualità superiore oltre alla connettività con Apple CarPlay.

Porsche 928 by Nardone Automotive: gli iconici fari a scomparsa, qui in veste moderna a LEDLE MODIFICHE MIGLIORI SOTTOPELLE Il motore è stato completamente aggiornato e adesso è capace di erogare la bellezza di 400 CV grazie a una centralina “rimappata” e ad altre modifiche. Il cambio manuale passa dalle originali cinque marce a sei e c’è anche un differenziale a slittamento limitato. Anche il resto della meccanica è stato aggiornato, per esempio troviamo un assetto più spinto e con sospensioni adattive a controllo elettronico, un servosterzo elettrico, l’impianto frenante maggiorato e nuovi cerchi in lega leggera da 19” con pneumatici super sportivi Michelin Pilot Sport 5. La Porsche 928 di Nardone Automotive è stata svelata in anteprima mondiale alla Milano Design Week che si sta svolgendo in questi giorni nella metropoli lombarda. La coupé tedesca sarà nuovamente sotto i riflettori di uno degli eventi automobilistici più attesi dell’anno, il Goodwood Festival of Speed, dal 23 al 26 giugno, in Inghilterra. Un’altra prestigiosa vetrina per iniziare, chissà, a raccogliere ordini anche se il prezzo, oggi, resta un mistero.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/06/2022