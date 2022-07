Porsche Macan EV: ormai ci siamo, eccola (quasi) senza veli

PER IL SUV ELETTRICO CI SIAMO QUASI Della Porsche Macan elettrica se ne sta parlando da un po’ e le notizie o le immagini che abbiano visto nei mesi passati non fanno che confermare il suo arrivo. Questa volta, però, facciamo un altro step, poiché ci sono nuovo foto del SUV tedesco che mostrano un modello pre-produzione durante i collaudi per la delibera finale. Quindi, niente pellicole mimetiche, ma un po’ di nastro adesivo nero e solo qualche elemento posticcio, con il design, le forme e le proporzioni ben visibili a tutti. Le informazioni restano sostanzialmente le stesse che avevamo già raccolto a febbraio, ma con qualche aggiornamento. Una serie di modifiche allo stile contraddistinguono la versione BEV dalla Macan attuale; sono visibili fari dal profilo più tagliente, insieme alla mancanza di qualsiasi griglia fisica, la calandra è tutta chiusa a parte una presa d'aria più bassa. Anche la linea del tetto sembra essere più spiovente e più simile a quella di una coupé rispetto alla Macan di oggi, mentre la parte posteriore appare leggermente riconfigurata.

Nuova Porsche Macan EV: il suv/coupé tedesco ai collaudi finaliABITACOLO TUTTO NUOVO All'interno, la trasformazione è più evidente. Con l'arrivo dell'alimentazione a batterie non c’è più il cambio convenzionale, che lascia il posto a una console centrale meno ingombra e con una piccola manopola girevole - presumibilmente per la gestione dell'ampio schermo centrale dell’infotainment, oltre a un touchscreen per il controllo della climatizzazione. Il sistema di comunicazione Porsche PCM 6.0 di nuova generazione sarà caratterizzato anche da un quadro strumenti curvo completamente digitale.

Nuova Porsche Macan EV: potenza fino a circa 700 CV e trazione integraleALTE PRESTAZIONI MA NON SOLO Al Salone di Francoforte 2019, il direttore dello sviluppo dei SUV di Porsche, Julian Baumann, ha confermato che la Macan con motore a benzina attualmente in listino sarà venduta, in una fase di transizione, insieme alla nuova Macan elettrica e l'offerta rispecchierà ampiamente quella della “combo” Taycan/Panamera. Detto questo, sappiamo che la Macan EV arriverà entro la fine del 2022 e inizialmente sarà un modello ad alte prestazioni sulla falsariga della Taycan, portando lo stesso badge Turbo per identificarla come versione top di gamma. Si baserà sulla nuova architettura Premium Platform Electric (PPE) del Gruppo Volkswagen, sviluppata dalla piattaforma J1 della Taycan per assicurare quella flessibilità richiesta quando GT e SUV premium condividono lo stesso hardware. Quella piattaforma è attualmente riservata solo ai modelli Audi e Porsche e sarà utilizzata da Audi per un modello gemello della Macan EV, chiamato Q6 e-tron.

Nuova Porsche Macan EV: calandra chiusa e profilo dei fari a LED molto affilatoFINO A 700 CV E TRAZIONE INTEGRALE Pur offrendo prestazioni molto elevate, la Macan EV non sarà esclusivamente un SUV high performance; infatti, sarà equipaggiata anche con la trazione integrale, utilizzando un motore per azionare ciascun asse e allargare la sua fascia di utilizzo. Oltre a offrire un'eccellente maneggevolezza su strada, l’efficacia dei sistemi di controllo elettronico dei motori e delle ruote dovrebbe consentire alla Macan EV di essere un ottimo veicolo anche in fuoristrada. La versione più potente dovrebbe erogare circa 700 CV, anche se Porsche manterrà una certa differenza di performance tra lui e la Taycan. Tuttavia, il nuovo SUV arriverà con una gamma di potenze più basse, per ampliare l’offerta al pubblico.

