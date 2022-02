Nuova Porsche Macan T: puristi della guida, a voi

La potenza è nulla senza leggerezza, carrozzeria SUV non è in contraddizione con divertimento. Due dogmi, un solo nome: nuova Macan T. La lettera T simboleggia la quintessenza della guida sportiva Porsche sin dagli anni '60. Sta per ''Touring'' e identifica i modelli che offrono un'esperienza ancor più autentica del solito grazie a una messa a punto precisa, equipaggiamenti esclusivi e motori efficienti. Fedele allo spirito della Porsche 911 T del 1968, nuova Macan T si posiziona tra Macan e Macan S e si differenzia per un assetto più dinamico e un leggero motore turbo da due litri, combinato con un design atletico e una gamma di dotazioni di serie orientati proprio al feeling sportivo.

Nuova Porsche Macan T

Rispetto al V6 biturbo da 2,9 litri di Macan S e Macan GTS, il quattro cilindri turbo da 2 litri di Macan T (lo stesso di Macan ''base'') combina un peso inferiore di 58,8 kg e un design più compatto. 265 CV di potenza e 400 Nm di coppia scaricati a terra da cambio a doppia frizione a sette rapporti (PDK) a commutazione rapida e trazione integrale Porsche Traction Management (PTM). Equipaggiata di pacchetto Sport Chrono di serie, comprensivo di interruttore modalità e pulsante Sport Response al volante, Macan T accelera da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 232 km/h.

Porsche Macan T, motore 2 litri turbo da 265 CV

Macan T è l'unico modello Porsche con sospensioni in acciaio con Porsche Active Suspension Management (PASM) di serie, abbinate a una carrozzeria ribassata di 15 mm. Le barre antirollio sull'asse anteriore sono più rigide e la messa a punto del telaio è stata ottimizzata per favorire un comportamento dello sterzo ancora più reattivo. Anche il Porsche Traction Management (PTM) è stato adattato alle esigenze di guida del modello. Come optional, le sospensioni pneumatiche adattive con PASM (con relativo abbassamento della carrozzeria di altri 10 mm), e a funzione Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) specifica.

Porsche Macan T, accenti in grigio agata

Elementi di design verniciati in grigio agata metallizzato sulla parte anteriore, laterale e posteriore distinguono Macan T dalle sorelle anche visivamente. Il grigio fa capolino sul rivestimento anteriore verniciato, sugli specchietti esterni, sullo spoiler al tetto e sui loghi sul retro. I terminali di scarico sportivi e le finiture dei finestrini laterali in nero lucido sono inclusi di serie, mentre le lame laterali presentano il logo ''Macan T'' in nero. Anche i cerchi Macan S da 20 pollici, esclusivamente in titanio scuro, sono di serie. A catalogo, una gamma di 13 colori in tinta unita, metallizzati e speciali.

Anche l'interno di Macan T ha la sua personalità distinta. I sedili sportivi riscaldati, regolabili elettricamente in otto direzioni, sono dotati di rivestimenti esclusivi basati sul pacchetto in pelle nera. Le parti centrali dei sedili anteriori e dei sedili posteriori esterni sono forniti con il motivo Sport-Tex Stripe e i poggiatesta anteriori hanno ciascuno uno stemma Porsche in rilievo. Il colore a contrasto dell'esterno continua inoltre all'interno sotto forma di cuciture decorative argento su sedili, poggiatesta e volante. La dotazione di serie comprende anche il volante sportivo riscaldato multifunzione GT e il cronometro Sport Chrono nella parte superiore della plancia. Le protezioni delle portiere sono di serie in alluminio nero e presentano il logo Macan T. Gli optional includono il volante sportivo GT multifunzione in Race-Tex con finiture in carbonio e ionizzatore.

Porsche Macan T, l'abitacolo

Nuova Porsche Macan T è disponibile per gli ordini da febbraio 2022. In Italia, prezzi a partire da 73.274 euro, le consegne inizieranno a maggio 2022.

Porsche Macan T, ordini già aperti

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/02/2022