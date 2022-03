Nuova Porsche Cayenne: ecco il "suvvone" tedesco anche in versione coupé

TEMPO DI MAQUILLAGE PER IL SUV SPORTIVO Lanciata nel 2017 e in listino dal 2018 l'attuale generazione della Porsche Cayenne è la terza del SUV sportivo e sta arrivando anche per lei il momento di un bel restyling di metà carriera. Basata sulla piattaforma costruttiva MLB di Volkswagen, condivisa con altri SUV top class come la Bentley Bentayga o la Lamborghini Urus, la Cayenne resta un modello ancora attuale rispetto a questi modelli, ma Porsche ha deciso comunque di rinnovarla quasi del tutto. I prototipi di pre-produzione della versione standard e di quella coupé, sono stati avvistati fuori da una delle basi di prova Porsche in Svezia. Malcelato dalle poche pellicole mimetiche davanti e dietro e da false prese d'aria nei paraurti anteriori, si può notare che l'aggiornamento mostrerà un design con molti punti in comune e con la porzione anteriore e posteriore del SUV che avranno un nuovo look.

Nuova Porsche Cayenne: arriva il restyling del SUV tedesco, qui con carrozzeria standardCAMBIA TANTO DAVANTI E DIETRO Il frontale sarà dotato di fari più sottili, mentre mascherine del radiatore e paraurti sono completamente nuovi e sembreranno molto più aggressivi di prima, nonostante questi prototipi non siano versioni super pompate come Turbo o GTS. Sembra che le estremità posteriori subiranno i cambiamenti più grandi e le pellicole lasciano sfuggire che il SUV Cayenne e la variante Coupé avranno un profilo completamente nuovo per le luci posteriori a LED. La targa della Coupé è sempre stata in basso, ma adesso anche sul modello standard scenderà dal portellone al paraurti completamente ridisegnato, creando un look del tutto inedito quasi da ogni angolazione.

Nuova Porsche Cayenne: il profilo più affusolato della versione coupéCAMBIA ANCHE DENTRO E SOTTO IL COFANO Le foto non ci permettono di dare uno sguardo ai nuovi interni, che dovrebbero presentare console centrali inedite e leve del cambio ridisegnate che probabilmente prenderanno in prestito il “design del rasoio” dalla 911 (992). Grandi cambiamenti avverranno anche dal punto di vista dei motori, con una sempre più forte elettrificazione, proprio come avvenuto con la maggior parte dei propulsori presentati in anteprima con il restyling della Panamera. Last but not least, la nuova Porsche Cayenne nelle due varianti di carrozzeria potrebbe arrivare entro la fine di questo anno.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/03/2022