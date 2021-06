UN NUOVO PRIMATO Una Porsche Cayenne ad alte prestazioni ha stabilito un nuovo record nella categoria SUV/fuoristrada, chiudendo un giro cronometrato al Nürburgring in 7 minuti 38 secondi 925 millesimi e strappando così il primato ad Audi RS Q8 (qui il record di Porsche 911 GT3 RS). Al volante della Sport Utility di Stoccarda il pilota collaudatore Lars Kern, che si è destreggiato con maestria lungo i 20,832 chilometri del leggendario Nordschleife. ''Nell’affrontare le prime curve del ‘Ring in questa Cayenne, ho dovuto sincerarmi più volte di essere davvero al volante di un SUV. L’elevata precisione dello sterzo e l’eccellente stabilità del posteriore mi hanno trasmesso subito molta fiducia'', ha dichiarato Kern, che si è occupato in prima persona dello sviluppo della vettura. ''Nelle curve veloci riuscivo a cambiare direzione senza oscillazioni e senza incorrere nel sottosterzo. Anche nei tratti più tecnici Cayenne si è dimostrata davvero facile da controllare'', continua il collaudatore.

LA PAROLA AI PROTAGONISTI ''Durante le fasi di sviluppo ci siamo focalizzati sulla ricerca della massima performance. Questa Cayenne si basa sulla versione Turbo Coupé ed è progettata appositamente per esprimersi in un comportamento dinamico fra le curve davvero sorprendente''. Stefan Weckbach, Vicepresidente Product Line Cayenne aggiunge invece: ''Il record al Nürburgring Nordschleife conferma le straordinarie capacità del nostro SUV ad alte prestazioni. Non solo sportività, la nostra Cayenne è in grado inoltre di garantire livelli di confort e praticità ottimi per la vita di tutti i giorni''.

I SEGRETI DEL RECORD Il primato è stato stabilito da Kern alle 11:31 del 14 giugno 2021 con una temperatura esterna di 23° C e con l’asfalto a 46° C. Per proteggere il pilota, questa Cayenne ad alte prestazioni è stata equipaggiata con roll-bar e sedile da corsa. Gli pneumatici utilizzati per il giro cronometrato erano Pirelli P Zero Corsa sviluppati appositamente per questa versione performance di Cayenne (qui l'esuberante Porsche Cayenne Nebulus) . A spingere il SUV di Stoccarda c'è il collaudato 4.0 litri V8 biturbo da 640 CV, anche se non si possono escludere interventi ad hoc per aumentarne le specifiche.