PASSIONE TUNING Quando si parla di elabotazioni, Porsche Cayenne non è di certo il tipo di vettura che balza alla mente. Tuttavia il modello dalla tedesca Nebulus, concettualizzato da Black Box Richter, merita tutta la nostra attenzione. Nonostante questo car tuner vanti un’esperienza di 13 anni nella reinterpretazione di vetture sportive, per questo progetto l’azienda tedesca ha scelto di collaborare con HGP Turbonachrüstung, uno specialista nell’installazione di turbine, e che si occupa solo di auto del Gruppo Volkswagen. Grazie ai suoi interventi il super-SUV di Zuffenhausen sviluppa ora 962 CV di potenza, fregiandosi allo stesso tempo di un look appariscente e stravagante.

NEW LOOK! La nuova livrea di Cayenne Nebulus ha richiesto una settimana di duro lavoro al team tedesco. Scordatevi alettoni e appendici in ogni dove, la carrozzeria è rimasta pressocchè inalterata, ma in compenso la sua tinta è stata completamente rivoluzionata. Al colore bianco di serie è stata sovrapposto un nero opaco ossidiana e successivamente sono stati aggiunti diversi strati di vinile rosso rubino. Al termine, sono state applicate delle specifiche decorazioni realizzate da Hajo Lemke dello studio 811 Design. Porsche Cayenne Nebulus monta poi cerchi in lega leggera rossi con razze a Y e pinze freno gialle a contrasto.

PIÚ POTENTE CHE MAI Grazie all'aiuto del preparatore HGP Turbonachrüstung, Nebulus è stata in grado di portare la potenza massima di questa Porsche Cayenne a 962 CV e 1.250 Nm. Numeri davvero da capogiro se si pensa che la versione più potente del SUV tedesco, ovvero la Turbo, con il suo 4.0 litri V8 bi-turbo con tanto di trazione integrale e cambio automatico 8 rapporti è accreditata di 550 CV e 770 Nm. Le modifiche di HGP hanno permesso di installare un sistema di sovralimentazione aggiornato, nuovi collettori d’aspirazione e un filtro dell’aria sportivo. Purtroppo le performance di Cayenne Nebulus rimangono sconosciute, si sa soltanto che il limitatore di velocità è stato completamente rimosso. È comunque lecito aspettarsi che la Nebulus possa fare di gran lunga meglio della Turbo con pacchetto Sport Chrono, che scatta da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi raggiunge una velocità massima di 286 km/h. Riuscite a immaginare una Cayenne che entra nel club dei 300 orari?