Nuova Porsche 911 cabrio: look nuovo, cruscotto digitale e quel motore aspirato...

COME CAMBIA LA SPORTIVA DI STOCCARDA Le foto arrivano da lontano, dagli Stati Uniti. Più precisamente da qualche statale che si arrampica sulle Rocky Mountain, tuttavia la macchina la conosciamo molto bene poiché si tratta della Porsche 911 Cabriolet. Nello specifico, le immagini ci mostrano la versione con il facelift che sta macinando chilometri (non solo in Europa) prima del lancio, che potrebbe avvenire nel corso del 2023. La cosa interessante è che i fotografi hanno beccato anche gli interni della sportiva decapottabile e gli scatti mostrano alcune novità interessanti, ma andiamo con ordine.

Nuova Porsche 911 Cabrio: aggiorna lo stile con ritocchi davanti e dietroSI ADEGUA AL LOOK DELLE SORELLE Proprio come i modelli già rinnovati, questa 911 992.2 è dotata dell’inedito design del paraurti anteriore, che ha le prese d'aria con lamelle verticali. La zona anteriore è stata aggiornata proprio con il paraurti diverso, che ha permesso di integrare al meglio le lamelle, che sono attive per migliorare l’efficacia dei flussi d’aria. Su questo muletto, Porsche si è concentrata nel celare l'aspetto delle luci di marcia diurna DRL e degli indicatori di direzione definitivi, quindi tutti gli esemplari preserie che stanno girando su strada per i collaudi sono dotati di quegli elementi di illuminazione posticci che vedete. Con il restyling cambierà anche il paraurti posteriore, soprattutto nella sua parte inferiore. Lo si capisce dal fatto che quella zona è coperta dalle consuete pellicole mimetiche. Ma la stessa cosa si può dire delle prese d'aria sul cofano motore.

Nuova Porsche 911 Cabrio: l'inedito quadro strumenti digitaleDALL’ANALOGICO AL DIGITALE Passando all’abitacolo, un occhio più attento si accorgerà che il cruscotto, ora, è totalmente digitale, seguendo quella che è l’evoluzione che sta interessando tutta la gamma Porsche. Ovviamente, anche l’infotainment sarà aggiornato con un sistema ancora più connesso alla rete e interattivo per soddisfare ogni necessità dei passeggeri. Per ora, non abbiamo notizie su altre modifiche agli interni, ma aspettiamoci novità dal punto di vista dei rivestimenti e della disposizione dei comandi secondari.

Nuova Porsche 911 Cabrio: potrebbe tornare un motore aspirato alla base della gammaSI TORNA AI MOTORI ASPIRATI? FORSE… Dando un'occhiata più da vicino all’impianto di scarico del prototipo di questa 911, ipotizziamo che assomiglierà a quello della 718 Cayman GT4 o GTS 4.0, presente anche sulla corrispondente 718 Boxster GTS. Entrambi i modelli sono dotati di un motore flat-six da 4,0 litri aspirato che arriva fino a 500 CV sulla più estrema GT4 RS. I soliti beninformati all’interno dell’azienda, che preferiscono l’anonimato, hanno confermato che la variante base della 911, in tutte le sue versioni di carrozzeria, tornerà ai motori aspirati. Si ritiene che il modello di attacco al listino potrebbe avere un motore derivato dal 4,0 litri, ma con una cilindrata inferiore. Per ora, sfortunatamente, è impossibile confermarlo dalle foto, ma siamo sicuri che non ci vorrà molto per avere più certezze sul cuore pulsante della futura “noveundici”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/10/2022