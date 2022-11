Porsche 911 GT3 STI: un ibrido da paura con il boxer Subaru da 550 CV

UNA PORSCHE 911 GT3 DAVVERO SPECIALE Immaginate di mettere le mani su una Porsche 911 GT3 997 del 2007. La macchina è un po’ messa male a causa di un incidente e voi avete voglia di divertirvi un po’ trasformandola in qualcosa di davvero speciale. Deve essere quello che hanno pensato i ragazzi di Eneos e DevSpeed Motorsports quando si sono portati a casa la sportiva tedesca malconcia e hanno deciso di trasformarla in un esclusivo esemplare “ibrido”. I puristi grideranno al delitto di lesa maestà, ma aspettate poiché l’idea non è così balzana. Innanzitutto, perché ibrida? Semplicemente perché hanno voluto trapiantare il cuore di una Subaru Impreza STI al posto del “flat-six” originale. Quindi un bel quattro cilindri boxer sull’asse posteriore, ma pompato a dovere, e un body kit per mettere su tanti muscoli, in stile GT3R. Dalle parole ai fatti e questo è esattamente ciò che Eneos e DevSpeed ​​Motorsports hanno preparato per la kermesse del SEMA Motor Show di Las Vegas, che ha aperto i battenti venerdi 4 novembre. La macchina che ne è venuta fuori è qualcosa di davvero originale e prende il nome di Porsche 911 GT3 STI.

Porsche 911 GT3 STI: la sportiva tedesca con motore boxer SubaruCOME SI REALIZZA QUESTA “PAZZA” IDEA Ma facciamo un passo indietro. Il progetto si basa su un esemplare acquistato per pochi dollari all'asta da tale Faruk Kugay, dopodiché l'auto sportiva è arrivata senza motore, infiammando le fantasie del nuovo proprietario. L’unità scelta per la trasformazione è un boxer EJ25 pesantemente modificato proveniente da una Subaru Impreza STI del 2008. Il quattro cilindri da 2,5 litri è stato aggiornato con un turbocompressore BorgWarner EFR 7064-C, un intercooler a flusso verticale, alberi a camme Brian Crower 280, iniettori e pompe carburante Deatschwerks, un sistema di alimentazione di Nuke Performance e un impianto di scarico in acciaio creato su misura.

Porsche 911 GT3 STI: un dettaglio di parafango e cerchi in lega da 19''

MOTORE PIÙ POTENTE DELL’ORIGINALE Di conseguenza, il motore sprigiona la bellezza di 550 CV, che lo rendono molto più potente dei 415 CV del sei cilindri aspirato da 3,6 litri della 997 GT3 di serie e con un peso inferiore di 77 kg. La potenza viene trasmessa all'asse posteriore attraverso un cambio manuale a sei rapporti prelevato sempre dalla Subaru STI e adattato per sopportare le maggiori sollecitazioni. Eneos pensa che la configurazione boxer sia il trait d’union fra Porsche e Subaru: “con un'incredibile eredità che deriva sia dal mondo delle corse su asfalto sia dei rally”. La configurazione del telaio è progettata per uno specifico uso in pista, con ammortizzatori regolabili di BC Racing, componenti delle sospensioni provenienti dalla Porsche 911 Cup e un roll-bar di irrobustimento. I freni della GT3 standard sono gli stessi, ma con pastiglie da competizione Hawk. L'auto è dotata di un sollevatore Nuke Performance Air Jack 90 Competition per i cambi rapidi delle ruote.

Porsche 911 GT3 STI: il tetto in fibra di carbonioLOOK PISTAIOLO GRAZIE AL BODY KIT La trasformazione della carrozzeria proviene direttamente da una GT3R di VAD Design e include uno splitter più ampio, larghi parafanghi ventilati, tetto in fibra di carbonio, luci posteriori della 997.2 e un inedito paraurti posteriore che lascia esposta parte delle ruote ed è sparita l'ala posteriore, così come il cofano del motore, per lasciare in bella vista il boxer di origine Subaru. Andiamo avanti con le ruote by Rotiform 917 ultra larghe da 19 pollici, che calzano pneumatici misti Toyo Proxes R888R in misura 265/35 R19 davanti e 345/30 R19 dietro. Infine, una livrea Subaru WRC blu e gialla è stata realizzata da Sean Smith Design con richiami alla Porsche 917 di Salisburgo.

Porsche 911 GT3 STI: la plancia in perfetto stile ''motorsport''INTERNI DI CHIARA ISPIRAZIONE RACING L'abitacolo rimane spartano, con due sedili Tillet B6 Screamer in fibra di carbonio, un quadro strumenti digitale, uno volante personalizzato e una copertura del cruscotto con rivestimento antiriflesso. Con questa audace interpretazione e con altri modelli elaborati, ENEOS si è presentata alla rassegna di Las Vegas, una delle più importanti nel panorama motoristico statunitense e mondiale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/11/2022