Porsche 911 Carrera Panamericana, alle origini del mito. Video

È un legame speciale, quello tra Porsche e la Carrera Mexico. O Carrera Messicana. O appunto, Carrera Panamericana. Speciale al punto tale da ispirare il nome di un modello, pure due (Porsche Panamera). Un legame che ora Porsche Latin America e Porsche Mexico celebrano confezionando un'edizione ultra limitata, anzi un modello unico, di 911 Carrera. Si chiama - e come, sennò - 911 Carrera Panamericana Special e omaggia Porsche 356 S Cabriolet, la prima auto della Cavallina a terminare la mitica corsa nel 1952 (equipaggio composto dal principe Paul Alfons von Metternich e dal barone Manuel Antônio de Teffé), nonché la più veloce tra tutte le vetture con motori fino a 1500 centimetri cubi. Che tempi!

UN DOVERE ''Buona parte della storia di successo di Porsche negli sport motoristici è iniziata con la Carrera Panamericana, una manifestazione che per molti esperti è stato il rally su asfalto più impegnativo al mondo negli anni Cinquanta'', afferma Camilo San Martin, direttore di Porsche Mexico. ''Pensiamo sia perciò appropriato ricordare le grandi imprese del marchio nella Panamericana con un modello unico di 911''.

REPLICA Basata su Porsche 911 Carrera S Cabriolet MY22 e svelata prima della 35a edizione della Carrera Panamericana ''moderna'', l'auto è rifinita in blu genziana metallizzato, esattamente come l'antenata. In memoria di 356 S Cabrio, anche i cerchi da 20 e 21 pollici sono decorati in blu genziana con un centro grigio. Le pinze freno sono verniciate in nero (invece del tradizionale rosso), mentre sui fianchi appare il numero di gara, cioè il ​​numero 11. Griglia posteriore di colore bianco e terza luce di stop oscurata: per farla sembrare più simile a un 11.

LA CILIEGINA Ma il dettaglio esterno che rende davvero speciale questa 911, secondo Grant Larson - responsabile progetti speciali Porsche - è la capote grigia Graffiti. “Si tratta di una tinta normalmente non disponibile per il tetto della 911, quindi abbiamo dovuto utilizzare il telo della 718 Spyder, il che rende questo modello unico al mondo'', spiega Larson nella video presentazione.

ALL'INTERNO i sedili sono rifiniti in pelle grigio pastello, col casco Carrera Panamericana sui poggiatesta ricamato in blu grafite. Sulla destra del cruscotto e sui davanzali delle porte, la scritta “911 Carrera S – La Carrera Panamericana 1952”. Dulcis in fundo, il nome della gara è inciso a laser anche nel portachiavi blu.

CHI OFFRE DI PIÙ? 911 Carrera Panamericana Special non si può ordinare come fosse una qualsiasi 911 special edition. Sarà battuta all'asta nel 2023, con parte del denaro raccolto che andrà a fondazioni di beneficenza.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/10/2022