Nuova Porsche 911 Carrera T, la dieta dei campioni. Video

Se Madre Natura ti ha dotato di talento, ma trascuri l'alimentazione, le tue performance deluderanno. A volte, il peso forma conta più della circonferenza dei bicipiti, in particolare se la tua specialità è la corsa. Leggerezza, mezza sveltezza: Porsche 911 Carrera T la 911 pensata per coloro che desiderano una Nove Uno Uno più atletica del solito, senza dover necessariamente orientarsi su un modello GT. Prendendo in prestito la scheda di allenamento di 911 Carrera T di generazione precedente, la nuova variante della 992 riceve così sospensioni ribassate e interni alleggeriti. Il motore? Basta e avanza l'entry level.... Clicca Play sulla foto di cover per fartela raccontare da Frank Moser, Vice President model lines 911 and 718.

CALZAMAGLIA Alloggiato a cavallo tra il retrotreno e l'abitacolo è dunque il ''semplice'' biturbo 3 litri 6 cilindri boxer da 385 cv e 450 Nm di 911 Carrera. Accelerazione 0-100 km/h in 4,5 secondi, velocità massima di 291 km/h. Come in passato, Carrera T (dove la T sta per Touring) privilegia il coinvolgimento del guidatore, specialmente il senso del tatto, rispetto al ritmo assoluto. E a un feeling autentico partecipano innanzitutto il cambio manuale a sette marce (come 911 Sport Classic) e un differenziale con bloccaggio meccanico, con Porsche Torque Vectoring per migliorare la velocità in curva. Oltre al volante sportivo GT, i sedili sportivi Plus e - last but not least - un sistema di scarico dal timbro più...artistico.

ALLA PESA Di serie anche pacchetto Sport Chrono e sospensioni sportive PASM (che riducono l'altezza da terra di 10 mm), mentre in opzione è il sistema di sterzo della ruota posteriore: al di sotto dei 50 km/h assicura maggiore agilità, al di sopra fornisce stabilità extra. Un'esclusiva Carrera T - versione intermedia tra Carrera e Carrera S - sono poi i cerchi da 20 e 21 pollici in grigio titanio, una batteria e una vetratura più leggere, una ridotta insonorizzazione. Infine, i sedili posteriori sono stati rimossi: morale, un peso a vuoto di 1.470 kg, per un risparmio di 35 kg rispetto a 911 Carrera standard.

FUORI E DENTRO Individuano gli esterni le calotte degli specchietti retrovisori grigio scuro, gli adesivi sulle porte, inoltre badge e finiture sul cofano motore. Le estremità dei due scarichi ovali sono state verniciate di nero, una tonalità che ritroviamo pure in abitacolo, in forma lucida o opaca. Altri segni particolari degli interni? Le cinture di sicurezza a contrasto (opzionali), le cuciture i e loghi del poggiatesta in grigio ardesia o verde lucertola, tinte disponibili anche per i tappetini. Tra gli accessori a parte, si segnalano infine le sedute Adaptive Sports Seats Plus e un pacchetto in pelle esteso, che include cruscotto, pannelli porta ed elementi della consolle centrale.

PREZZO Nuova Porsche 911 Carrera T parte - in Germania - da 123.840 euro. In Italia, il premio rispetto alla Carrera base dovrebbe aggirarsi sui 10.000 euro. Si può configurare in una gamma di colori esterni solidi, metallizzati e personalizzati. Ordini aperti da ottobre 2022, prime consegne a febbraio 2023.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/10/2022