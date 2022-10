911 GT3 RS e il record al 'Ring: hai 7 minuti scarsi per il video on-board?

Ok, il super record della vecchia GT2 RS resta al proprio posto, ma qui non c'è alcun turbocompressore, qui è tutta forza naturale, è arte di fendere l'aria, di danzare sull'asfalto. Nuova Porsche 911 GT3 RS ha completato i 20,8 chilometri del Nordschleife del Nürburgring in 6:49.328 minuti, 10,6 secondi più veloce dell'attuale 911 GT3, guadagnandosi il titolo di GT3 più veloce di sempre, nonché incidendo il proprio nome nella Top 5 dei modelli di serie più veloci di sempre nell'Inferno Verde. Al volante, l'ambasciatore del marchio Porsche Jörg Bergmeister. Ripercorri l'impresa dalla prospettiva di Bergmeister stesso. Sotto, il video ''Pov'': così comprendi che significa ''giro lanciato''.

A CALDO ''Abbiamo perso un po' di carico aerodinamico a causa del vento forte, a volte con raffiche, ma sono comunque molto contento del giro'', afferma Bergmeister. “Nelle sezioni veloci, in particolare, 911 GT3 RS è in un campionato a sé stante. Qui è a un livello solitamente riservato alle auto da corsa di prima classe. L'auto stabilisce anche nuovi standard in materia di frenata. I giri veloci sulla Nordschleife sono semplicemente così divertenti su questa vettura''.

RACING REPLICA D'altra parte, nuova 911 GT3 RS non conosce la parola ''compromesso''. Oltre al 4 litri 6 cilindri Boxer aspirato da 525 CV con DNA da corsa e costruzione leggera intelligente, è il concetto di raffreddamento e aerodinamica a dimostrare la sua parentela diretta con i suoi fratelli del motorsport. A 285 km/h, 911 GT3 RS raggiunge un carico aerodinamico totale di 860 kg, il triplo di una 911 GT3.

CONTROVENTO ''Oggi 911 GT3 RS ha mantenuto ciò che aveva già promesso a prima vista: l'eccellenza assoluta in pista'', afferma Andreas Preuninger, Direttore delle vetture GT. “Considerando le condizioni tutt'altro che ideali, con un forte vento contrario sul lungo rettilineo della Döttinger Höhe e temperature fresche dell'asfalto, siamo soddisfatti di questo tempo. 911 GT3 RS stabilisce nuovi standard per l'aerodinamica e il telaio. Mai prima d'ora un'auto da strada ha incarnato così tanto la filosofia del motorsport''. E come dargli torto.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/10/2022