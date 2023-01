Porsche Macan EV, primo video ufficiale. Sì, ma quando esce?

L'elettro-Macan si fa desiderare. Nel frattempo, eccola mentre si esibisce in qualche acrobazia. Su asfalto, ma anche in fuoristrada

Maledetti semiconduttori. Senza il caos logistico che affligge l'approvvigionamento chip, oggi saremmo qui a parlare di nuova Macan EV fatta e finita. Invece il lancio di Macan elettrica slitta di un anno almeno. Consoliamoci col primo video diffuso da Porsche, un video (vedi cover) in cui Macan nuova generazione si esibisce in test al banco, in pista e in fuoristrada. Sull'asfalto, sulla terra, sulla neve. Quando arriverà, e ormai si parla del 2024, con le sue ruote arriverà un po' dappertutto.

DOVE ERAVAMO RIMASTI Macan EV (nome provvisorio) è un argomento che alimenta il dibattito da mesi, anni. I prototipi li abbiamo spiati pure noi a più riprese. Il nuovo contenuto diffuso da Porsche è l'occasione per un ripassino. Anche se somiglierà ampiamente a Macan termica (che non esce affatto di scena), la versione elettrica viaggerà sulla nuova piattaforma PPE del Gruppo VW per veicoli elettrici di fascia alta, piattaforma che alloggerà anche sotto Audi Q6 e-tron.

ELETTRIZZANTE Porsche non ha rivelato le caratteristiche della entry level, sappiamo invece che il modello bimotore e trazione integrale svilupperà 612 CV e più di 1.000 Nm. Seguiranno, probabilmente, varianti ancora più prestanti. Il telaio sarà caratterizzato da una distribuzione dei pesi polarizzata al posteriore in proporzione 48:52, asse posteriore sterzante e differenziale posteriore a controllo elettronico Porsche Torque Vectoring Plus.

ULTRA FAST CHARGE Macan EV sarà infine dotata di tecnologia a 800 volt, come Taycan, tuttavia Porsche sostiene come il SUV possa caricare a una velocità ancora più elevata (sebbene non specificata) rispetto ai 270 kW della berlina. Ricaricare la batteria da 100 kWh di Macan dal 5 % all'80%, dicono a Stoccarda, richiederà meno di 25 minuti. Per ora è tutto: godiamoci il video di anteprima e attendiamo con pazienza il lancio vero e proprio. Che dietro l'angolo ancora non è.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/01/2023