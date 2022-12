Porsche Carrera GT: all'asta in Ariziona il gioello da 612 CV

Porsche Carrera GT è considerata dalla stragrande maggioranza degli appassionati come l’ultima supercar analogica. Il suo design dirompente e i suoi materiali all'avanguardia l’hanno resa una vera e propria icona delle quattro ruote. Al giorno d’oggi possederla è un lusso che si possono permettere solo pochissimi fortunati. Non a caso, buona parte dei collezionisti di mezzo mondo guarda alla prossima asta di Sotheby’s RM a Phoenix (Arizona) in programma giovedì 26 gennaio 2023 con grande interesse. In quella data infatti, una ristrettissima cerchia di eletti si contenderà proprio una Porsche Carrera GT del 2005, in colorazione Seal Grey.

Porsche Carrera GT: dettaglio laterale

ANIMA RACING Com’è noto le origini di Porsche Carrera GT sono radicate nel motorsport (qui nuova Porsche 911 GT3 RS). Dopo l'emozionante trionfo alla 24 Ore di Le Mans del 1998 - che vide Porsche 911 GT1 assicurarsi 1° e 2° posto - a Zuffenhausen si discusse molto dell’ipotesi di sviluppare un modello da corsa celebrativo. E così, dalla penna di Grant Larson (ideatore della 911 serie 997 e della Boxster) nei primi anni 2000 prese vita la Carrera GT (qui le versioni 2022 di 718 Boxster e Cayman). Due posti secchi, forme mozzafiato e motore dirompente, all’epoca la supersportiva tedesca era un concentrato di tecnologia, con la fibra di carbonio a rivestirne telaio e carrozzeria.

Porsche Carrera GT: dettaglio motore

GIOIELLO DELLA TECNICA Il motore era la versione derivata di un propulsore studiato originariamente per correre a Le Mans. Un 5,7 litri V10 da 612 CV e 590 Nm di coppia, con pistoni e collettori d’aspirazione in alluminio, bielle in titanio e albero motore forgiato per ridurre il peso. Il tutto abbinato a un cambio manuale a sei marce, che permetteva all’auto di raggiungere i 330 km/h e di coprire lo 0-100 in 3,9 secondi. Fortunatamente, la Carrera GT numero di serie 0825, è stata guidata con molta attenzione e scrupolo da parte dei suoi proprietari. L’ultima ispezione è stata effettuata da Porsche North Scottsdale, (Arizona) lo scorso novembre, mentre il contachilometri indica una percorrenza di 12.921 miglia (circa 20.800 chilometri).

Porsche Carrera GT: dettaglio interni

PER POCHI FORTUNATI Rifinita in una splendida colorazione Seal Grey, con rivestimenti interni in pelle Terracotta, questa Porsche Carrera GT dispone inoltre di sedili specifici XT, radio con lettore CD Porsche Online Pro. Non mancano poi il climatizzatore, un telo copriauto e un set di valigie in tinta con gli interni. L’auto - lotto numero 137 - è una delle 644 Carrera GT consegnate negli Stati Uniti e verrà battuta all’asta da RM Sotheby's giovedì 26 gennaio 2023 senza prezzo di riserva. Secondo le quotazioni degli esperti il valore dovrebbe attestarsi intorno a 1.200.000/1.400.000 dollari, non si esclude però che tale cifra possa lievitare ulteriormente.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 30/12/2022