È quasi un demolition derby la sfida tra Porsche Cayenne, BMW X5 e Range Rover

Una sfida tra SUV vintage che diventa quasi un demolition derby. Quella che vedete nel video qui sotto non è infatti la solita drag race, ma un vero confronto che si articola su sei prove e, come potrete vedere, viene condotto senza esclusione di colpi. Sono tutti modelli top dei primi anni 2000, acquistati in blocco per meno di 5.000 sterline (5.650 euro) ossia meno di 1.700 sterline ciascuna (1.920 euro): chi vince tra la Porsche Cayenne S, la BMW X5 e la Range Rover?

LE PROTAGONISTE DELLA SFIDA All'inizio il confronto sembra molto equilibrato, se pensiamo che tutte hanno la trazione integrale, il cambio automatico e sospensioni a controllo elettronico. Inoltre il motore V8 da 4,5 litri della Cayenne deve confrontarsi con il V8 da 4,4 litri che sta sotto al cofano della BMW. Le cose cominciano a sembrare un po' meno eque quando scopriamo che la Range Rover può invece contare su un più modesto Diesel da 3,0 litri, ma come vedremo il confronto prende ben presto una piega alquanto goliardica e dopo le prime quattro prove sono ancora tutti a pari punti. Se non che...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/12/2022