Ferrari Enzo vs Maserati MC12: il video di una drag race... vintage

Il Petersen Automotive Museum mette a confronto due icone del 21° secolo. In video la sfida tra Ferrari Enzo e Maserati MC12

Ammettiamolo, chi non se l'è mai chiesto quale tra le due sia più veloce, se la Maserati MC12 è in larga parte derivata dalla Ferrari Enzo? Un nuovo video fornisce la risposta. O almeno una parte della risposta, sottoponendo le due supercar emiliane a una serie di drag race con partenza lanciata. Perché lanciata? La sfida è stata organizzata dal Petersen Automotive Museum, che pare non volesse sforzare troppo la meccanica sfruttando ripetutamente il launch control. Niente spoiler, ma il divario tra le due potrebbe sorprendervi, anche se il video sottolinea che i piloti possono aver condizionato il risultato.

LE CONTENDENTI Ferrari Enzo e Maserati MC12 condividono la stessa piattaforma, a partire dal motore V12 aspirato da 6,0 litri. Diverse però le specifiche: nella Enzo, introdotta nel 2003, eroga 651 CV a 7.800 giri e 657 Nm di coppia a 5.500 giri; nella MC12, che nasce poco dopo per consentire l'omologazione della vettura da corsa, è leggermente strozzato a dare 621 CV a 7.500 giri e 652 Nm di coppia. L'aerodinamica delle due auto è poi tutta diversa, con la Maserati che ha forme più affusolate, ma è anche più grande. I risultati li vedete nel video, anche se dopo questo primo assaggio, la curiosità cresce anziché diminuire. A quando un confronto completo?

Fonte: Petersen Automotive Museum

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/12/2022