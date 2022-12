Fiat 500 vs Maggiolino, Mini e 2CV: la drag race che non ti aspetti

Potevano scatenare l'inferno organizzando una sfida tra mostri super-sbombardati, invece i ragazzi di TFL Classics hanno fatto una scelta che ha reso la loro ultima drag race qualcosa di davvero mitico: ha il sapore di un palio tra nazioni la sfida tra la Fiat 500, la Citroen 2 CV, la Mini e la Volkswagen Maggiolino. Potevano esserci quattro auto storiche più significative da mettere a confronto? Certo che no! E allora godetevi il video delle rappresentanti di Italia, Francia, Inghilterra e Germania.

NIENTE SPOILER, MA... La sfida, va detto, non sembra molto equilibrata. Da un lato la Fiat e la Citroen: 499 cc per 18 CV l'italiana e 602 cc per 29 CV la francese. All'altro angolo del ring (non del 'Ring) la Mini da 1.275 cc e 62 CV e la Volkswagen 1.600 per cui nel video si dichiarano 60 CV. Niente spoiler, ma all'arrivo della drag race i distacchi si misurano in... settimane. Per fortuna il confronto prevede altre due prove: di frenata e di velocità massima. Alla fine, però, la vincitrice viene eletta con un arbitraggio un po' bulgaro, va detto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/12/2022