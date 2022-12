Drag Race stellare: a muso duro Tesla, Lucid Air, Bugatti e... Ducati

Quasi 4.000 CV si sfidano sul quarto di miglio per decretare la più scattante in assoluto fra auto e moto, elettriche e a benzina. And the winner is...

LA DRAG RACE DEFINITIVA Metti una Tesla Model S Plaid, l’elettrica che definirla berlina da famiglia suona quantomeno riduttivo, se non ridicolo con i suoi 1.000 CV e passa… Aggiungi un’altra BEV, che sul Vecchio Continente conosciamo poco cioè la Lucid Air Sapphire, ma che sprigiona qualcosa come 1.217 CV di potenza a elettroni e infine mettiamo una hypercar che più “hyper” non si può, ovvero quella Bugatti Chiron Pur Sport, con il suo ormai leggendario W16 da 8.0 litri per 1.500 CV e 1.600 Nm di coppia. Per mettere più sale alla ricetta, aggiungiamo una Ducati Panigale V4 SP2, che di cavalli ne ha “solo” 216 ma pesa 173 kg. Insomma, una sfida stellare per vedere chi può fregiarsi del titolo di veicolo terrestre di serie più rapido del mondo. Una drag race da capogiro e il nastro d’asfalto lungo un quarto di miglio (400 metri) ne sarà teatro.

Drag Race stellare: Lucid Air Sapphire vs Ducati Panigale V4SP2CHI AVRÀ LA MEGLIO? Nel video intitolato “Le auto più veloci del mondo”, Jason Cammisa del canale YouTube Hagerty vede cosa succede quando metti insieme questi quattro mostri di potenza a prestazioni. Avrà la meglio la Tesla? Oppure la Lucid Air riuscirà a scalzarla? Bugatti e il suo mastodontico motore quadri-turbo terrà alto l’onore delle supersportive a benzina? O l’eccezionale rapporto peso/potenza (0,8 kg/CV) del missile su due ruote di Borgo Panigale si farà beffe dei bestioni che si trova di fianco?

Drag Race stellare: testa a testa fra Tesla, Lucid Air e BugattiLUCID AIR PIÙ POTENTE DI TESLA, MA BUGATTI... Per esempio, l’americana Lucid gioca le sue carte migliori mettendo sul banco un motore aggiuntivo, che porta la potenza dell’auto a un valore più alto rispetto a Tesla Model S Plaid. Sebbene sia oggettivamente elevatissimo, è molto meno di quanto eroga il bombardone della Bugatti. Tuttavia, queste informazioni non dipingono il quadro completo del potenziale vantaggio della Sapphire sulle altre. Sarà sufficiente per avere la meglio? A voi il video, guardatelo fino in fondo, che ne vale la pena…

LUCID AIR VINCE, MA LE ALTRE NON SFIGURANO Avete visto? Lucid è stata furba e grazie al nuovo motore montato posteriormente, dove il centro di gravità si sposta in caso di forte accelerazione, è riuscita a ottenere quell’equilibrio necessario per scattare come una palla di cannone. L'americana a batterie ha fatto sua questa sfida, anche se le contendenti non hanno perso la faccia. Si tratta pur sempre di appena 0,2 secondi di differenza, praticamente un batter di ciglia...

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/12/2022