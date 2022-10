Audi RS3: tre generazioni a confronto nel video della drag race

Nel passaggio generazionale tutti ci aspettiamo che le auto sportive migliorino nelle prestazioni e normalmente scorrendo le schede tecniche il vantaggio tra il modello che esce di produzione e quello che lo sostituisce è scritto a chiare cifre. Merito della cavalleria che aumenta, della maggiore coppia e ultimamente, più spesso, di affinamenti all'elettronica: che interviene tanto sulle performance del motore quanto sulla reattività della trasmissione e sull'efficacia dei vari controlli elettronici. Ma un conto è leggere freddi numeri, un altro è vedere la differenza nella realtà. Qui sotto il video della drag race firmata CarWow tra tre generazioni di Audi RS3. Chi vince? Con quale distacco?

VEDI ANCHE

LE TRE CONTENDENTI Il motore, per tutte e tre le contendenti, è il famoso 5 cilindri turbo da 2,5 litri di cilindrata, ma le differenze non mancano. La favorita, almeno sulla carta, è l'Audi RS3 di terza generazione: quella con il Drift Mode, che abbiamo messo a confronto con la Mercedes-AMG A45s e la BMW M2 Competition (qui il video). Dalla sua, valori di potenza e coppia più elevati, con 400 CV e 500 Nm. La RS3 di seconda generazione, perde 20 Nm di coppia, ma sulla bilancia ha un vantaggio di 65 kg, pari a quasi il peso di un passeggero: le basterà per recuperare o addirittura sopravanzare il modello più recente? Ultima, ma non per importanza, è la RS3 prima serie, che pesa come l'ultima nata, ma lascia per strada 60 CV. Che dite, questo svantaggio la escluderà dalla lotta o saprà ancora dire la sua? Ricordate che oltre alle prove di accelerazione da fermo, ci sono anche quelle con partenza lanciata...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/10/2022