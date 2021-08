GIÀ FAMOSA Uno non fa in tempo a gustarsi i primi video e le immagini ufficiali della nuova Audi RS3, che già arrivano i record al Nurburgring. La sportiva compatta di Ingolstadt, con i suoi 400 CV e il suo “0-100” in 3,8 secondi, è riuscita a completare un giro nell’inferno verde del Nordschleife in 7’40”748. Al volante, il collaudatore Audi Frank Stippler, che migliora di 4,64 secondi il tempo nella categoria delle berline compatte.

TECNOLOGIA E CUORE Un risultato davvero impressionante, a cui ha contribuito la bravura (e la follia - guardare il video per credere) del pilota, e su questo non ci piove, ma anche la tecnologia montata sulla Audi RS3, tra cui il nuovo ripartitore Torque Splitter, che distribuisce in maniera variabile la coppia sull’asse posteriore.

SOTTO PRESSIONE Le uniche modifiche apportate all’auto di serie impegnata nel record hanno riguardato la pressione degli pneumatici semi-slick Pirelli P Zero Trofeo R, disponibili su richiesta come primo equipaggiamento. Durante il giro veloce l’auto era impostata sulla modalità di guida RS Performance, specifica per la pista e configurata per dare il meglio di sé con questi pneumatici, con curve specifiche di erogazione del motore, una taratura dedicata del cambio S tronic e del Torque Splitter. Da ultimo, questa Audi RS3 Sedan montava i freni carboceramici (disponibili su richiesta) e l’assetto sportivo RS plus, con sospensioni a regolazione elettronica.

E IN ITALIA? Le nuove Audi RS 3 Sportback e Audi RS 3 Sedan arriveranno nelle concessionarie italiane solo a ottobre, con prezzi a partire da 60.900 euro per la due volumi e 64.000 euro per la berlina a quattro porte.