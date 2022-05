Time attack al Mugello con l'Audi RS3: la prova in pista

L’abbiamo messa alla prova su strada (qui il video) e abbiamo anche testato le sue capacità di drifting. Ora è arrivato il momento della prova del nove, quella della pista. E che pista. Il campionario di curve, di discese e salite del circuito del Mugello sono un perfetto banco di prova per saggiare le doti sportive della Audi RS3.

Audi RS3 2022 sulla linea del traguardo del Mugello

Una sportiva compatta, perfetta per un gratificante uso quotidiano, ma con 400 cavalli tondi tondi e 500 Nm erogati con la voce inconfondibile del suo cinque cilindri 2.5 turbo per ancor più gratificanti scorribande in pista e per uno 0-100 km/h in 3,8 secondi. Il cambio è il doppia frizione S tronic con sette marce dalla spaziatura sportiva e di serie c’è anche il Launch Control. La trazione è, ovviamente, integrale quattro nella sua ultima generazione con Torque Splitter che, grazie a due frizioni elettroidrauliche a lamelle, gestisce separatamente la coppia sulle ruote posteriori per evitare il sottosterzo e giocare, invece, con il sovrasterzo.

DOTAZIONI DA PISTA L’Audi Drive Select offre sette differenti modalità di guida ma oggi mi interessa soprattutto RS Performance, la più estrema, con due varianti, soft e hard, che intervengono anche sulle sospensioni. Le Audi RS che provo tra, e sui, cordoli del Mugello montano il pacchetto RS Dynamic Plus, 7.850 euro con cui si portano a casa i freni carboceramici, le sospensioni adattive RS Plus con DCC (Dynamic Chassis Control), Audi Drive Select e lo sblocco della velocità massima a 290 km/h, altrimenti limitata di serie a 250 km/h (sarebbe un vero spreco). L’assetto della Audi RS3, rispetto alle normali Audi A3 è ribassato di 25 mm, di 10 mm rispetto alla S3.

Audi RS3 2022, le gomme semi-slick Pirelli P-Zero Trofeo R

GOMME DA RECORD A chiudere la dotazione di queste Audi RS3 ci sono pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R progettati ad hoc per la RS3, nati per la pista e omologati per la strada, gomme semislick che saranno disponibili in opzione come primo equipaggiamento dall’estate 2022. È la gomma con cui Audi RS3 ha fermato il cronometro del Nurburgring a 7’40”748: la mescola è studiata per alte prestazioni, il battistrada ha rigidezza differenziata e il design è asimmetrico.

Ora, mettete tutto questo insieme alle curve e ai saliscendi del circuito del Mugello e il piatto si presenta bello ricco. La prova si articola su tre sessioni da tre giri ciascuna: prove libere, prove cronometrate e gara. Eh sì, per mettere un po’ di pepe a questa prova e invitarci a stressare un po’ le Audi RS3 c’è anche una garetta tra noi giornalisti. Bene!

AL VOLANTE Inizio la prima sessione con il buon proposito di stare tranquillo, anche perché ho girato soltanto una volta al Mugello molte lune fa. In realtà, parto subito a cannone alla prima staccata appena uscito dai box. Sì, freno un po’ prima del dovuto, ma nemmeno tanto. La Audi RS mi trasmette subito una grande fiducia, anche quando mi infilo in discesa nella curva Casanova e affronto le magiche curve dell’Arrabbiata.

In staccata al Mugello con la Audi RS3 2022

ELETTRONICA AMICA Le modalità dell’Audi Drive Select cambiano i parametri dell’RS torque splitter, della risposta dello sterzo, del cambio S tronic, delle sospensioni adattive DCC, dell’erogazione del 5 cilindri e dell’apertura delle valvole allo scarico. Per la prima sessione la modalità è Dynamic, quella sportiva che si utilizza anche nel casa ufficio. La caratteristica che mi disturba di più di questa modalità in pista è la gestione del cambio, che ogni tanto cambia marcia anche se non voglio. La RS3 e anche abbastanza morbida, ma non tanto da impensierirmi, anzi anche con questo setup la Audi RS3 è sempre ben bilanciata e non ha mai reazioni che mi preoccupo di dover controllare. Il motore spinge parecchio e i freni sono superpotenti, so che durante la prossima sessione potrò spingere e avventurarmi con la staccata molto più vicino alle curve.

LA MODALITÀ RS PERFORMANCE Con la modalità RS Performance selezionata per la sessione cronometrata la Audi RS cambia molto, diventa più affilata e, soprattutto, la tendenza al sovrasterzo quando spingo sull’acceleratore in percorrenza di curva si fa sentire e mi aiuta in quelle curve dove è importante rimanere cuciti al cordoli per essere pronti ad affrontare la curva successiva, situazione in cui ci si trova spesso al Mugello. Con la selezione Hard e l’assetto più rigido diventa ancora più affilata e anche un poco più nervosa. Spingo sempre più forte e mi rendo conto di quanto siano generosi I limiti della Audi RS3: spingo spingo, allungo allungo, allargo allargo, e ci sta sempre dentro. Quando esagero e provoco un accenno di sovrasterzo, tenerla in traiettoria è proprio facile.

Tra le esse del Mugello con la Audi RS3 2022

SFIDA AL CRONOMETRO È il momento della terza e ultima sessione, è arrivato il momento di andare a cercare i limiti della Audi RS, qui voglio portare a casa il tempo. Spingo sempre di più e la RS3 sta sempre al gioco. La butto in curva per andare a prendere la corda e ci sta. Spalanco il gas e lei mi segue anche quando anticipo rispetto al punto di corda. Aumento il ritmo, ma inizia a scarseggiare la benzina nel serbatoio e sulla curva Materassi la forza centrifuga non mi fa più pescare benzina. Mi fermo per il rifornimento e riparto per l’ultimo giro. È un buon giro, mi infilo a bomba in Arrabbiata uno ed esco veloce da Arrabbiata 2, ma alla Scarperia si stacca la GoPro dal parabrezza e rischia di finire sotto ai pedali, e mi devo fermare con quello che in classifica sarà il terzo tempo assoluto. “Saresti sceso sotto due e ventisei in questo giro”, dice Stefania Grassetto, pilota e istruttore al mio fianco. Rientro per filmare un giro completo e Stefania aveva ragione, chiudo 2’25”7, ufficiosamente il secondo tempo.

Per un meccanismo che premia anche il miglioramento nel corso delle sessioni, vado comunque a podio sul secondo gradino, sono contento per essere la mia prima volta al Mugello. Certo, un po’ di teoria delle curve del circuito me la sono studiata, ho provato a memorizzare la sequenza e il tipo, ma tra teoria e pratica spesso c’è di mezzo il solito mare. Se ho portato a casa un buon risultato penso sia anche merito della Audi RS3 che mi ha consentito di applicare la teoria quando sono andato a cercare la corda, quando mi sono buttato sui cordoli con il gas spalancato, quando sono andato a cercare le traiettorie corrette spingendo il più possibile. Ho fatto poche sbavature ma, anche in questo caso, non ho mai pensato di perdere il controllo della situazione. In una parola, la Audi RS mi ha trasmesso una grande confidenza da subito, dalle prime curve del primo giro e mi sono soltanto dovuto concentrare sulle traiettorie e sul ritmo, sul dosare i suoi comandi al meglio. Il Mugello non è un circuito facile e, soprattutto, non perdona con le sue contropendenze e i suoi saliscendi. Ma la RS3 si è dimostrata una compagna sincera con cui affrontare sereni lo spaventoso scollino cieco dell'Arrabbiata 2 con grande confidenza e il piede destro a fondo corsa.

Motore 5 cilindri, 2.480 cc, turbo-benzina Potenza 400 CV tra 5.600 e 7.000 giri Coppia 500 Nm da 2.250 a 5.600 giri Velocità 290 km/h 0-100 km/h 3,8 secondi Cambio doppia frizione a 7 rapporti Trazione integrale con torque vectoring Dimensioni 4,39 x 1,85 x 1,44 m Bagagliaio Da 282 a 1.104 litri Peso 1.645 km con pilota a bordo Prezzo da 61.700 euro

Pubblicato da M.A. Corniche, 04/05/2022