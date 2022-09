Una vecchia Porsche Cayenne sfida Jeep Wrangler e Ford Bronco

Quando in Italia scoppiò la moda dei SUV - ormai più di vent'anni fa - il confronto con i veri fuoristrada era impietoso. Se il comfort e la precisione nella guida stradale dei nuovi arrivati era decisamente un passo in avanti, le loro capacità fuoristradistiche lasciavano spesso a desiderare. ''Cos'è un SUV?'', rispondevo scherzando a qualcuno che me lo chiedeva, ''è un fuoristrada che in fuoristrada si pianta''. Ma ciò non valeva per tutti. La Porsche Cayenne era forse la più clamorosa eccezione alla regola e un video da poco caricato su YouTube lo dimostra...

TRA I MITI DELL'OFF-ROAD Il filmato a firma di Harrison Schoen mostra una Cayenne S di serie del 2008 affrontare il tostissimo percorso Hell's Gate nel deserto di Moab, il terreno dove Jeep Wrangler e più di recente Ford Bronco hanno consolidato il proprio mito. Nonostante l'aspetto fighetto della Porsche e un albero genealogico che conta molte più icone della velocità in pista, piuttosto che dell'offroad, la tedesca mostra di che pasta è fatta, superando difficoltà che hanno costretto a un bagno d'umiltà fior di fuoristrada duri e puri. Incassando senza troppi problemi anche colpi piuttosto importanti al sottoscocca.

VEDI ANCHE

Porsche Cayenne S 2008, i twist non le fanno paura

TUTTA DI SERIE L'unica modifica apportata all'auto sono pneumatici specifici da fuoristrada General ATX da 32 pollici. Per il resto, sotto al suo cofano troviamo il solito V8 da 400 cavalli, il differenziale centrale bloccabile e il cambio con le ridotte di serie. Angoli d'attacco e d'uscita non sono molto favorevoli, va detto, e la cosa diventa evidente quando, nel video, l'auto affronta la parte più accidentata del percorso. Altro limite è la mancanza dei differenziali bloccabili anche all'anteriore e al posteriore. Alla fine, però, con l'accorgimento di abbassare la pressione degli pneumatici da 50 a 20 psi. La Porsche Cayenne del 2008 ce la fa anche contro l'intimidatorio muro finale. Che macchina! E che video! Viene voglia di cercare di corsa un dirupo per lanciarsi in fuoristrada.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/09/2022