Ford Bronco in vendita in Europa in via ufficiale, ecco da quando

Per la prima volta nella storia, Bronco entra a catalogo anche di qua dall'Oceano. Ecco da quando e in quali (possibili) versioni

Non più solo dalla porta di servizio. Presto Bronco, quintessenza del concetto off-road secondo Ford, accederà al mercato Europa dall'ingresso principale. Bronco regolarmente a listino a partire dalla fine del 2023, in ''un numero ristretto di esemplari'' e in una ''ristretta selezione di Paesi''. Non è ancora chiaro se tra quei Paesi - oltre a Francia e Germania, date per certe - figuri pure l'Italia, piazza che già oggi il fuoristrada dell'Ovale raggiunge tramite i canali di importazione, con la rodigina Fioravanti Motors come punto di riferimento nazionale. Vi terremo aggiornati. Nel frattempo: hai già visto il nostro video test di Bronco Badlands?

ENDORSEMENT La decisione di partire ufficialmente alla scoperta di nuove frontiere, in fondo, era nell'aria. Un anno fa, il boss Ford Jim Farley già caldeggiava la missione e affermava di ''aspettare solo che la filiale europea prendesse una decisione a riguardo''. Decisione che evidentemente è nel frattempo maturata: esito positivo. Per festeggiare, ecco un mini video emozionante.

VEDI ANCHE

MIRAGGIO RAPTOR Ford non ha ancora diramato alcun dettaglio sulle specifiche e sui prezzi delle versioni che attraverseranno l'Atlantico. Negli USA, l'anti-Wrangler per definizione si declina in due carrozzerie (2 e 4 porte) e due motorizzazioni turbo benzina: un quattro cilindri da 2,3 litri con 274 CV e 420 Nm di coppia, un V6 da 2,7 litri con 314 CV e 542 Nm di coppia. Un discorso a parte meritano poi Bronco Raptor e il suo V6 da 3,0 litri con 400 CV: dovendo sbilanciarci, scommetteremmo sull'importazione del solo quattro cilindri, anche alla luce delle regole sulle emissioni della flotta, in Ue diverse da quelle degli USA.

OTTIME RECENSIONI Reintrodotto nel 2020 dopo un'assenza di 25 anni, in patria Bronco di ultima generazione ha subito riscosso un grande successo (e non solo in formato Raptor, variante andata sold out in un battito di ciglia). I limiti alla disponibilità di esemplari destinati all'Europa potrebbero essere proprio una diretta conseguenza della forte domanda interna. Se il prodotto va a ruba, tuttavia, significa che piace e che funziona bene: ne atterreranno pochi, ma buoni.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/07/2022