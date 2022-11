Porsche Macan EV: nero su bianco tutti i dettagli prima del suo arrivo

Il tempo stringe e le scadenze vanno rispettate. Dopo la dichiarazione d’intenti di Porsche, che punta al 50% delle sue vendite globali di veicoli elettrici nel 2025 per arrivare all'80% entro il 2030, la Casa tedesca è pronta a lanciare il suo prossimo SUV a batterie. La conferma arriva dalle informazioni sui dettagli tecnici della prossima Macan EV, il primo modello a ruote alte “full electric”. Antoon Janssen, responsabile del powertrain Porsche per la linea Macan, ha dichiarato alla stampa inglese (che ci rivela alcune immagini inedite) come lo sport utility – basato sulla nuova Premium Platform Electric (PPE) – dovrà essere il modello più sportivo della sua categoria.

Nuova Porsche Macan EV: i collaudi del SUV elettrico tedescoPRESTAZIONI AL VERTICE DEL SEGMENTO E lo sarà (per adesso), grazie a una coppia di motori elettrici, uno per asse, simili a quelli utilizzati dalla Taycan. Tuttavia, questi sono stati pesantemente riadattati per aumentarne l'efficienza, con una nuova disposizione del magnete e passando a materiali più “nobili” per limitare la dispersione di potenza. Questi miglioramenti dovrebbero assicurare valori oltre 610 CV per 1.000 Nm di coppia, erogata su tutte e quattro le ruote. La Macan potrà viaggiare con la sola trazione posteriore grazie alla piattaforma PPE, anche se inizialmente verrà utilizzata solo per disaccoppiare il motore anteriore durante la marcia per ridurre la resistenza al rotolamento (e risparmiare energia). La dinamica è stata un punto focale nel progetto Macan EV. Dominik Hartmann, responsabile della parte telaistica, ha confermato che avrà un ''asse posteriore particolarmente reattivo'', con il motore montato il più indietro possibile.

Nuova Porsche Macan EV: doppio motore, asse posteriore sterzante e grande sportività DISTRIBUZIONE OTTIMALE DEL PESO Ciò offre una ripartizione del peso del 48% sull'anteriore e del 52% sul posteriore, per massimizzare la trazione. Porsche ha anche confermato che la differenza di larghezza fra pneumatici anteriori e posteriori sarà maggiore rispetto all'attuale Macan, per migliorare ulteriormente l'aderenza. La Macan EV sarà anche il primo modello a ricevere gli ammortizzatori Porsche a doppia valvola, per migliorare il comfort di marcia grazie alla regolazione indipendente tramite il sistema Porsche Active Suspension Management (PASM). Per migliorare la manovrabilità, l'angolo di sterzata è stato aumentato del 15% rispetto al modello attuale ed è stato aggiunto l’asse posteriore sterzante fino a 5,0 gradi (sotto 80 km/h). Le versioni al vertice della gamma avranno anche un differenziale con bloccaggio elettronico montato sull'asse posteriore, progettato per migliorare le capacità di distribuzione della coppia fra ruote anteriori e posteriori.

Nuova Porsche Macan EV: batteria da 100 kWh e autonomia di circa 500 kmBATTERIA E AUTONOMIA DI RIFERNIMENTO Tutte le varianti riceveranno una batteria agli ioni di litio da 100 kWh, che secondo Porsche è la dimensione ottimale per ridurre al minimo i tempi di viaggio. La Casa tedesca non ha offerto alcuna previsione di autonomia, ma una batteria da 93 kWh garantisce alla Taycan una percorrenza fino a 500 km. L'architettura da 800 V della piattaforma PPE consente velocità di ricarica superiori a 270 kW. Tuttavia, gli sviluppi hardware e software permettono di supportare caricabatterie fino a 400 V per migliorare ulteriormente la velocità di ricarica. Ma, secondo Florian Modlinger, capo del progetto Formula E, l'obiettivo a lungo termine delle vetture stradali Porsche è ridurre le dimensioni delle batterie pur mantenendo le capacità di autonomia. Questo “deve essere l'obiettivo”, ha detto, anche se ha riconosciuto che “ci vorrà più tempo” rispetto al motorsport. Le consegne della Macan EV sono previste per il 2024. Inizialmente, il suo debutto era in agenda per il prossimo anno, ma è stato ritardato a causa di alcuni rallentamenti dovuti all’approvvigionamento dei componenti per hardware e software.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/11/2022